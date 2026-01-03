Balona-Atlético Central: un duelo inédito que mira al cielo

Real Balompédica Linense y Atlético Central miran al cielo de cara a su duelo de la decimosexta jornada del grupo X de Tercera Federación que les enfrenta este domingo en el Ciudad de La Línea (12:00, en directo por Triunfemos), con el que ambos inauguran 2026. Las previsiones señalan que la lluvia presidirá el duelo (inédito) entre el equipo visitante, cuarto, y una Balona que tras la inesperada derrota del Ceuta B este sábado en Castilleja (3-1) saltará al campo en la misma sexta posición en la que despidió 2025. Todo apunta a numerosos cambios en el once local.

La Balompédica, que ha sumado un triunfo en las cinco últimas jornadas, puede, empero, superar ante el Atlético Central la marca de 13 partidos sin perder que estableció la plantilla de 2018-19 bajo el mandato de Jordi Roger en la extinta Segunda B. Aunque sea sólo una referencia, las casas de apuestas dan como claro favorito al equipo de La Línea. De hecho, abonan 1,8 por euro en caso de triunfo local y 3,8 si los que se imponen son los hispalenses.

Pero lejos de records puntuales, el duelo esconde una especial importancia, ya que en esta penúltima jornada de la primera vuelta también se enfrentan entre sí otros cuatro implicados en la pelea por el ascenso (Bollullos-Dos Hermanas y Ciudad de Lucena-Cádiz Mirandilla) por lo que un resultado tanto positivo como adverso adquirirá un valor reseñable en la clasificación para ambos contendientes.

Los albinegros llegan presionados por un mal fin de año (dos empates y cinco goles encajados) que ha sembrado la duda entre sus incondicionales, que no terminan de aceptar que un candidato al ascenso directo esté incluso fuera del play-off.

Los linenses recuperan con respecto al último encuentro de 2025 al meta Antonio Hermosín y a los defensas Pedro Morillo y Marlone —aunque no está aún al cien por cien— por lo que la única baja en principio es la de Rubén Olea, que ya ha dicho adiós a la temporada y del que club confía en poder anunciar pronto su sustituto.

El entrenador, David Sánchez, ha convocado a todos sus hombres en vestuarios, porque además está pendiente de la evolución de los procesos gripales que afectan, entre otros, a Zaqui y Adri Valiente.

El posible once

En cuando al once parece claro que Pedro Morillo volverá al costado zurdo de la zaga, de manera que Chey regresará a su zona natural en el derecho y Diego Domínguez al eje, junto a Julio Algar.

Lanzini, durante una sesión de trabajo / Manu Romero

El resto es mucho más producto de la especulación. Incluso en la meta, donde está por ver si el míster mantiene al canario Brian Mahugo —que estuvo muy certero en Utrera a pesar de encajar tres goles— o repone a Antonio Hermosín, que había gozado de la titularidad hasta su expulsión frente al Dos Hermanas.

Lanzini puede ser la gran novedad en un equipo inicial en el que no está desde el nueve de noviembre y arriba podrían salir juntos Juaniyo y Diego o caerse uno de ellos en beneficio de Álvaro González o Sergio Pérez.

David Sánchez

David Sánchez, recalcó esta semana en declaraciones a Europa Sur que la situación clasificatoria actual de su equipo, fuera de la zona de play-off, “no es un fracaso” pero que sí lo sería no lograr el ascenso a final del curso.

“Necesitamos sumar de tres en tres para estar en ese pelotón de cabeza en las últimas diez jornadas que es cuando viene lo importante”, añadió después en rueda de prensa, en la que vaticinó que quedan “cinco meses de infarto”.

El entrenador deslizó que los errores que viene cometiendo su equipo en defensa son “humanos”, pero que los albinegros están obligados a “cortarlos ya”.

“Veníamos de ser un equipo fiable en defensa y en los dos últimos partidos nos han hecho cinco goles, cuatro de penalti, así que hay que seguir mejorando, conseguir resultados más positivos y que esos empates se conviertan en victorias”, subrayó el técnico, que también hizo especial incidencia en que ve a su vestuario con muchas ganas de sumar una nueva victoria.

El preparador recordó que su equipo ya ha sido capaz de ganar a rivales que venían al alza (Ciudad de Lucena, Pozoblanco, Cádiz Mirandilla), pero añadió, con respecto a su contrincante de este domingo: “El Atlético Central es un buen equipo, que tiene dentro de sus posibilidades buena estructura, que está creciendo como club, que tiene paciencia, que está tranquilo y algún año lo veremos en Segunda Federación”.

“Apuestan fuerte en el apartado económico para ascender, llevan años quedándose al límite y se trata de un conjunto con buen cuerpo técnico, buenos jugadores, algunos de otras categorías y entiendo que va a ser un partido muy igualado, así que necesitamos nuestra mejor versión porque cuando estamos bien solemos ganar”.