El técnico de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, lamentó irse de vacío tras un partido en el que, sostuvo, el equipo hizo ocasiones para al menos arañar un empate en la segunda mitad que no llegó. "En la segunda parte fuimos merecedores de marcar gol y de llevarnos un punto", aseguró.

Para Roger, en la primera mitad hubo minutos favorables para cada equipo aunque el Sanluqueño lograra irse al descanso por delante: "Entramos muy bien al partido, dominando el balón, llegando por banda y metiendo centros. Tuvimos dos puntos de inflexión. Uno, la jugada para marcar el gol en la que rebotó cuatro veces, parecía un pinball... Y a los pocos minutos, el primer remate a puerta del Sanluqueño fue un golazo, muy bien jugado, porque no defendimos el centro".

El técnico albinegro valoró que, tras el 1-0, el Sanluqueño fue a más y "tuvo dos ocasiones por nuestros errores en las que pudo haber sentenciado el partido".

En la segunda parte, para Roger el gol no llegó a pesar de los intentos. "Entramos buscando el empate. Lo intentamos de todas las maneras, pero no quiso entrar. Ismael Gil paró una falta cuando todos ya habíamos cantado gol. Son tres puntos que se quedan en Sanlúcar. Nos vamos de vacío en un partido en el que no puedo reprochar nada a mis jugadores. En la segunda parte, creo que estuvimos mejor que ellos, incluso con diez", reconoció el míster balono.

Sobre la mano a Peli, Jordi Roger consideró que el jugador estaba en el área. "Me gustaría ver las manos. Desde mi banquillo, creo que son dentro del área clarísimamente", dijo.

La tarjeta roja a Bandaogo supondrá una dificultad añadida para el próximo encuentro ante el Cartagena. "Me lamento de que no tengo a Abdul para la semana que viene. El árbitro consideró que iba con la plancha por delante mientras que yo creo que ya venía forzado y forcejeando con un jugador del Sanluqueño", comentó el entrenador, aunque con respeto a la decisión del colegiado.

El técnico concluyó con palabras de agradecimiento a los aficionados desplazados. "No paró de animar y cantar y me sabe mal por ellos. Les animo a estar la semana que viene con la misma ilusión. Nos viene un Mihura de los buenos. Espero que la afición nos ayude porque los jugadores notan esta comunión entre equipo y grada", terminó.