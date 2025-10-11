La Balona, con hambre de más

Tras haber despegado con dos victorias seguidas, la Real Balompédica Linense pretende mantener el cohete en dirección ascendente hacia los puestos nobles del grupo X de la Tercera Federación. El equipo de La Línea visita este domingo (17:30) al CD San Roque de Lepe en la sexta jornada liguera del campeonato. Los albinegros se miden a un clásico de la división, un conjunto lepero que se mantiene invicto y que contará con el respaldo en las gradas de sus más de 1.200 abonados.

La Balona y el San Roque de Lepe igualan a siete puntos en la clasificación. Los balonos vienen de un triunfo ante el Castilleja, el primero en el Ciudad de La Línea, que refrendó la reacción del vestuario de David Sánchez, que ha sumado siete de los últimos nueve puntos en juego para dejar atrás las dos derrotas del arranque de temporada. Los de Lepe, por su parte, comenzaron con una victoria y después han encadenado cuatro empates, tres de ellos fuera de casa. El más reciente, la pasada semana en Huelva ante el Atlético Onubense.

La Balompédica espera contar con los mismos efectivos que la última jornada. David Sánchez tiene a Zaki entre algodones y decidirá a última hora si viaja con la expedición o no. Por lo demás, los albinegros no arrastran sancionados. El once podría experimentar alguna variación, ya que el entrenador no terminó del todo satisfecho tras la goleada al Castilleja. La sensación del míster, al igual que de muchos aficionados, es que la Balona perdonó demasiadas ocasiones para haber sentenciado el partido antes del descanso.

"Lo de las ocasiones lo hemos hablado y el otro día no me gustó esos momentos de frialdad, esas ocasiones hay que meterlas, pero suele pasar, es fútbol. Tenemos que mejorar ese aspecto, tener más eficacia y más hambre de gol, lo hemos trabajado mucho esta semana", manifestó el entrenador en la previa. Dos que parece que no se moverán de la alineación son el centrocampista Aschalew Sanmartí, que ha dado orden a la medular, y el goleador Diego, en racha con cuatro tantos en tres encuentros.

Alienaciones probables CD San Roque de Lepe: Maidana; Manuel Rodríguez, Juan Mari, Francis Ruiz, Luis Piro, Jaime Almagro, Ponce, Ritoré, Makuemimo, Cheikh y Lucky. Real Balompédica Linense: Antonio Hermosín; Rubén Olea, Julio Algar, Marlone, Pedro Morillo, Sanmartí, Pepe Rincón, Moyano, Sergio Pérez, Alvarito y Diego. Árbitro: Alejandro Torrano López (Sevilla). Hora: 17:30 (6ª jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación, en directo por Triunfemos y FC Play, y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Ciudad de Lepe. Precedentes: La Balona ha visita Lepe en más de una decena de ocasiones, casi siempre en las desaparecidas Segunda B y Tercera. La última vez, tras un largo paréntesis, ocurrió en la 2023/24 con un 0-0 en la Segunda RFEF.

Sánchez ve al vestuario revitalizado tras las dos últimas alegrías: "Con muchas ganas, las dos victorias seguidas nos dan un poquito de oxígeno y de alegría al ambiente, pero el equipo siempre ha entrenado bien, también cuando no ganábamos", remarcó.

El técnico de la Balona espera "un partido difícil" en el Ciudad de Lepe. "Es un buen rival, lo que he visto me gusta. Nosotros iremos con nuestras armas y con ilusión de intentar traernos los tres puntos", expresó. Sánchez augura un bonito ambiente de fútbol para la categoría: "Es un equipo que me gusta, que compite, que tiene jugadores que te pueden marcar un partido, completo, y nos van a apretar con ese ambiente que se crea siempre en Lepe".

Relacionado Los aficionados de la Balona podrán ver el partido en el Ciudad de Lepe por solo 8 euros

El balono se muestra también cauto y evita cualquier síntoma de euforia: "El fútbol me ha dado tantas hostias... El fútbol no tiene un regla. Viendo el partido del Castilleja, lo puedes ver de diferentes maneras, pero el equipo en momentos se relaja, es la realidad. El de esta semana es un partido bonito por el ambiente, por el césped natural, es un campo que siempre me ha gustado. Nosotros a ir partido a partido", reflexionó.

La Balompédica afronta ahora dos duelos contra rivales llamados a estar en la puja por el ascenso como el San Roque de Lepe y, la semana siguiente, el ahora líder Pozoblanco. Los de La Línea aspiran a un tercer triunfo seguido que catapultaría al equipo a los puestos de playoff. Con todos estos alicientes sobre la mesa, David Sánchez aboga por "ir pasito a pasito" para no volver a tropezar: "Esto es muy largo y hay que tener paciencia. Sabemos nuestro objetivo y los demás están en su derecho de opinar (en referencia a los entrenadores que sitúan a la Balona como máxima favorita al ascenso). Si dijera que aquí el objetivo es la permanencia, estaría en mi casa", sentenció.

Una buena noticia para los hinchas de la Balona es el acuerdo que ambos clubes alcanzaron por las entradas. Quienes vayan a acompañar a su equipo en Lepe podrá entrar al estadio por un precio especial de 8 euros para los abonados del conjunto albinegro. Los seguidores linenses solo tendrán que presentar su carné de abonado en taquilla para beneficiarse del descuento y acceder al recinto lepero.

Los leperos, con fichaje

El CD San Roque de Lepe ha cerrado en las últimas horas la incorporación del jugador Gonda Csanad. Gonda es un jugador húngaro de 19 años que puede desempeñar el papel de mediapunta ofensivo y extremo. "Llega a nuestro club después de superar con éxito las pruebas acordadas con la empresa Island Talent Agency durante varias semanas", explicó la entidad.

Los aurinegros destacan que el atacante estuvo la pasada temporada en el Atlético Sanluqueño, "donde siendo jugador del filial fue convocado varias veces con el primer equipo perteneciente a la Primera Federación".