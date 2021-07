Renovar el abono de la Balona supondrá ver cada partido por menos de 8 euros

Renovar el abono de la Balona para la temporada 2021/2022 supondrá que cada uno de los 19 partidos de la temporada regular se podrá ver por 7,89 euros (sin contar los días del club). La principal recompensa para los más fieles a los colores blanco y negro, especialmente durante una temporada en la que apenas han podido ver a su equipo en el Municipal, es que el abono les costará 150 euros. Para la liga del debut de la Primera RFEF tampoco habrá distinciones entre Tribuna y Preferencia, ya que las obras del nuevo estadio comenzarán, si los plazos van bien, en otoño. Los que quieran abonarse de nuevas tendrán que desembolsar 180 euros, precio que tampoco está nada mal porque cada encuentro saldría por 9,47 euros, mientras que la entrada general tendrá un precio fijado de 20 euros.

La principal novedad de esta campaña de abonados, bajo es eslogan Sin ti no soy nada, que comienza este martes, es que habrá un abono familiar, para dos adultos y un máximo de dos menores hasta 17 años, por 250 euros. Los precios se completan con el carnet para mayores de 65 años (120 euros renovación y 140 para nuevo abonado), juvenil (75 euros para personas de entre 14 y 17 años), infantil (40 euros para niños de 10 a 13 años), Platino (250 y 300 euros) y Palco (350 euros por renovarlo y 400 por nueva expedición).

El presidente, Raffaele Pandallone, ha recordado en la presentación de la campaña ante un buen número de aficionados en el Palacio de Congresos, que otras temporadas ha intentado atraer más socios con incentivos como el sorteo de un coche y que para esta temporada prefiere centrarse en los más fieles. "Este año no vamos a hacer tanta promoción por la ciudad, quiero que la afición de verdad disfrute de los equipos que van a venir. Los 800, 1.000 o 1.200 de siempre, me da igual la cifra. Necesitamos a la afición de verdad. Es eslogan es Sin ti no soy nada porque es verdad. El estadio tiene que apretar, sabemos los que nos espera, y queremos que el buen aficionado de la Balona sea el que traiga a los demás", ha explicado el presidente.

Pandallone ha avisado a la afición sobre lo que pueden esperar de este mercado de fichajes. "Vamos a pelear y en el fútbol todo puede pasar. Aquí no va a haber fichajes bomba. El que venga tiene que saber lo que es la Recia. Por dinero no vienen aquí. Si los demás hacen fichajes estrella, que lo hagan. Nosotros necesitamos el apoyo de la afición porque sin ellos no vamos a ningún sitio. A nivel de talento lo tenemos claro, pero les va a costar la vida ganarnos", ha afirmado.

"Estamos en una categoría en la que los nombres de los clubes hablan solos. Sabemos lo que tenemos y ya está. No tenemos que competir en números de abonados con otros clubes. En nuestro estadio tenemos que alentar, como se dice en español", ha resaltado el presidente.

Las oficinas del Estadio Municipal estarán abiertas de lunes a viernes 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00 y los sábados de 11:00 a 14:00 para atender a los aficionados que quieran renovar o adquirir un nuevo abono. También se podrá hacer en la Peña Balona de martes a sábado de 11:00 a 13:30. El club, además, trabaja en implantar un sistema para poder adquirir los abonos o entradas sueltas a través de su web oficial.