El primer filial nervionense, con Berrocal pero sin Chris Ramos

El Sevilla Atlético desembarca esta tarde en La Línea enclavado en los puestos de descenso del grupo IV de Segunda B y sin haber marcado ni puntuado en los dos desplazamientos precedentes. El filial nervionense, que hizo pública su lista de viajeros pasadas las 22:00 horas, incluyó en la misma al defensa central Juan Berrocal, que ayer viajó con el primer equipo a Éibar, pero no participó en el choque. Por el contrario no está en la lista de 18 el centrodelantero Chris Ramos, ex del San Fernando, que disputó la pasada campaña media docena de partidos con el Real Valladolid en Segunda. El club de Nervión no explicó los motivos de su ausencia.

Las modificaciones de última hora propician que, al menos a priori, el exjugador de la UD Los Barrios Francisco Jesús Crespo Pejiño forme parte de un once inicial en el que también está el barbateño Bryan Gil, intercional sub-19. El defensor Javi Vázquez, hijo del exsevillista Ramón Vázquez, se estrena en la convocatoria con el primer filial de los hispalenses.

El Sevilla Atlético hizo limpieza este verano, tras consumar el descenso desde Segunda división, en una plantilla en la que destaca el centrocampista ofensivo Alejandro Viedma, que está rindiendo a gran nivel esta temporada. Sólo cuatro fichajes entre Lucho (Rayo Vallecano B), Chris Ramos (Real Valladolid), Juampe y Manu Sánchez (Cádiz B) para reforzar a una plantilla que se ha nutrido de jugadores de los escalafones inferiores de la entidad sevillista.

Con Luciano Martín a los mandos, los franjirrojos llegan con cuatro puntos y en puestos de descenso, después de cosechar un empate en casa ante el Talavera de los exbalonos Óscar Martín, Espinar y Madrigal. La única victoria en lo que va de curso del primer filial sevillista se produjo en la tercera jornada ante el San Fernando. Los cachorros del Sevilla terminaron remontando un encuentro que perdían a falta de 10 minutos.

Pese a que no ha comenzado muy bien en liga, es un conjunto del que se espera que vaya a más, inmerso en plena adaptación.