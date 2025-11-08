Balona - Sevilla C: el tren de cabeza pasa por La Línea

La Balona vuelve a casa y lo hace en su mejor momento de la temporada. Tras el golpe de efecto en Tomares, el equipo de David Sánchez recibe este domingo a partir de las 17:00 horas al Sevilla C en la 10ª jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación. Los albinegros esperan un gran ambiente en el Ciudad de La Línea, seguramente la mejor entrada en mucho tiempo gracias al entusiasmo generado por un vestuario que ha despegado con una racha de siete partidos sin perder.

La Real Balompédica Linense quiere dar el salto por fin a los puestos de playoff. Los balonos han dejado atrás ese mal inicio de curso y llevan varias semanas merodeando la zona de privilegio. Con 15 puntos, el conjunto de David Sánchez tiene a tiro hasta la tercera plaza en una jornada en la que habrá duelos directos como el Pozoblanco-Ciudad de Lucena.

"En casa es fundamental sumar de tres en tres", concede el entrenador albinegro, que quiere prolongar la senda de los triunfos ante el Castilleja y el Pozoblanco. Al sevillano le encanta la ilusión desatada entre la afición y que se hable de un partido con mucho ambiente en las gradas: "Nosotros somos un equipo que necesitamos partidos calientes porque este equipo tiene mucha alma y mucho carácter", aseguró.

Alineaciones probables Real Balompédica Linense: Antonio Hermosín; Chey, Julio Algar, Diego Domínguez, Morillo, Aschalew Sanmartí, Lanzini, Cascajo, Pepe Rincón, Juaniyo y Diego. Sevilla C: Recio; Soriano, Naranjo, Sow, Dima, Sergio Veces, Eric Alcaide, César, Marc Fernandez, Castillo y Dani Herrera. Árbitro: Luis Espina Domínguez (Huelva). Hora: 17:00 (10ª jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación, en directo por Triunfemos y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Ciudad de La Línea. Precedentes: La Balona ha recibido al Sevilla C en tres ocasiones, todas ellas en la desaparecida Tercera. La última vez, ganaron los albinegros por 2-1 en la temporada 2010/11.

La caseta linense todavía saborea la tarde vivida en Tomares, donde se vivió la primera gran comunión a domicilio equipo-afición de la temporada. "Estamos en buen nivel ahora, pero cada partido un mundo. Queremos hacer un buen partido, va a haber un buen ambiente, la gente está animada y esperemos que se queden aquí los tres puntos, deseó el técnico.

La Balompédica pierde por sanción a Boateng, que vio la quinta amarilla y estaba siendo importante en el centro del campo dando ese músculo a la zona ancha. Sánchez asume que la tónica habitual semana tras semana será lidiar con castigos y lesiones, algo con lo que los albinegros ya vienen lidiando desde hace varias jornadas. "Creo que vamos a recuperar a algún jugador, pero aquí el que sale, sale muy bien", destacó el míster, que tuvo un guiño para Lanzini. "Tomi está saliendo últimamente del banquillo muy bien, nos está dando paciencia, seriedad, veteranía, presión. Estamos muy contentos con todos lo que están saliendo". Lanzini o Moyano se postulan para suplir a Boateng.

"Todos van a ser importantes en cualquier momento", prosiguió Sánchez, pendiente de la evolución de futbolistas como Zaki, Sergio Pérez o Marlone. "La plantilla es amplia y la gente del filial están sumando también y si vemos que es momento para ayudarnos, no vamos a tener miedo en sacarlos".

La Balona respira un clima muy distinto al del primer mes, pero el entrenador no quiere ni un ápice de relajación. "Estamos más animados, lógicamente, después de la victoria, pero siempre con el cuchillo entre los dientes, sabiendo la dificultad de cada partido y ante un buen rival. Aunque no está sacando buenos resultados en las últimas jornadas, nos vamos a encontrar a un segundo buen filial del Sevilla", advirtió.

"En Pozoblanco perdió 3-2 al final, el Ceuta B le mete el 1-0 al final, el San Roque le mete el 2-3 al final del partido. Ha perdido mucho por la mínima, compitiendo todos los partidos. Si nos fiamos de la clasificación, nos estamos equivocando", alertó Sánchez sobre el Sevilla C. "Es un filial, técnicamente son muy buenos. Tienen esa juventud que tienen los filiales, ese talento y sufren cosas lógicas con esa edad. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacerles daño".

David Sánchez ve una evolución clara en su Balona y entiende que, a este ritmo, pronto estará en las posiciones que se marcaron: "El equipo que estamos viendo ahora es el que vimos en pretemporada, el equipo que queremos ver. Por desgracia, no empezamos bien. Seguramente lo vamos a arrastrar y va a ser más difícil llegar, pero esos puntos los vamos a ir recuperando jornada a jornada. Hay que tener paciencia y afrontar cada semana como una final", reflexionó.

Los albinegros mantienen ese reto de ir llevando cada vez a más balonos al Ciudad de La Línea a base de resultados e ilusión: "Va a venir gente, va a haber un ambiente muy bonito, muy futbolero. Además, vamos a contar con todo el fútbol base de La Línea. Queremos que se sientan importantes aquí porque son jugadores que con el tiempo y con buen trabajo seguramente muchos tengan la suerte de llegar al primer equipo".