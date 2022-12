El cuarto árbitro del Balona-Andorra asegura que nunca dijo que el partido fuese amañado

En relación a la noticia publicada por este medio el pasado 6 de diciembre de 2022 bajo el titular “El cuarto árbitro del Balona-Andorra sostuvo que el partido estaba amañado” y en ejercicio de su derecho a la rectificación, Guillermo Paradas Mazuela quiere hacer constar lo siguiente:

Que el Sr. Paradas Mazuela no está siendo investigado por posible amaño, habiendo comparecido a requerimiento policial en condición acreditada de testigo.

Que el Sr. Paradas Mazuela no sostuvo que el partido estaba amañado ni contó a uno de los cabecillas de la trama de apuestas ilegales que el entrenador tricolor, Eder Sarabia, estuvo en el vestuario local antes del partido. Que no comunicó a uno de los jefes de la banda que organizaba apuestas ilegales que no tenía “ninguna duda” de que existía un acuerdo previo entre los equipos para que los de La Línea lograsen la victoria.

Que todo cuanto se entrecomilla en relación con una noticia extraída del periódico El Confidencial es de igual modo incierto.