Los médicos confían en que Pierre pueda jugar ante el Recreativo de Granada

La Real Balompédica está a la espera de ver cómo evoluciona la lesión que el defensa Pierre Cornud sufre en su pie izquierdo, y que el pasado domingo le obligó a abandonar el terreno de juego durante el partido con el Recreativo de Huelva. En principio los servicios médicos confían en que pueda alinearse ante el Recreativo de Granada, pero admiten que aún es pronto para pronunciarse.

Pierre sufrió el sábado durante el entrenamiento un fuerte encontronazo con Gato. El domingo, a pesar de que presentaba una notable inflamación en dos dedos, decidió jugar, hasta que el constante contacto con el balón le llevó a tirarse al suelo y solicitar el cambio.

Con la sencillez que lo dice todo el francés explicó después del partido: “Me duele mucho. No sé si me lo he roto”.

Afortunadamente las primeras pruebas parecen indicar que no hay fractura, sino una fuerte contusión. Ayer el zaguero se limitó a montar un rato en la bicicleta estática. Posiblemente mañana miércoles tampoco se ejercite.