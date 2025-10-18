Balona - Pozoblanco: un partido para marcar territorio

Partido para marcar territorio. La Real Balompédica Linense recibe este domingo (12:00 horas) al Club Deportivo Pozoblanco en la séptima jornada del grupo X de la Tercera Federación. Los albinegros se miden a un líder invicto, un Pozoblanco que ha cuajado un grandísimo comienzo liguero y que, a estas alturas, se ha convertido en rival directo de los balonos en la lucha por el ascenso. El conjunto que entrena David Sánchez tiene una oportunidad magnífica para reivindicarse ante su afición en el Ciudad de La Línea.

Después del empate en Lepe, de un encuentro marcado por las expulsiones y las adversidades, la Balona quiere hacerse fuerte en casa y dar ese salto a la zona noble de la clasificación. La escuadra albinegra acumula cuatro jornadas sin perder en las que ha sumado los 8 puntos que luce. De ganar, la Balompédica recortaría distancia con un liderato que ahora está a seis puntos y seguramente se instalaría en los puestos de playoff.

El botín es grande en esta séptima jornada, aunque la Balona tiene que lidiar con "bajas importantes" como la del pichichi Diego, injustamente expulsado y cuyo recurso del club fue denegado, y la del también atacante Alvarito. "Son bajas importantes, pero no depende de nosotros y mejor olvidar el partido de Lepe y todas las circunstancias adversas que nos encontramos. La de Diego era una tarjeta que todos pensábamos que se la iban a quitar, pero mejor no hablar", expresó el entrenador.

Para colmo, Zaki sigue entre algodones, por lo que David Sánchez avanzó que tiene pensado convocar al delantero del filial Victory, que está sobresaliendo con el filial de Carlos Guerra en la Segunda Andaluza y ha marcado ya siete goles. El sevillano asume que el cúmulo de sanciones arriba "trastoca porque te deja en principio sin un plan B" y dijo sobre Victory que ha trabajado a buen nivel durante la semana: "Seguro que nos ayudará el chico, está contento, está motivado y también hay que darle premio a la gente que está haciendo un buen trabajo de atrás".

Alineaciones probables Real Balompédica Linense: Antonio Hermosín; Chey, Julio Algar, Marlone, Pedro Morillo, Sanmartí, Pepe Rincón, Moyano, Juaniyo, Cascajo y Sergio Pérez. CD Pozoblanco: Sebas, Arnau, Ángel García, Juan Luna, David García, Fran Gómez, León, Diawará, Melqui, Lay y David Medina. Árbitro: Cristian Naranjo Marín (Sevilla). Hora: 12:00 (7ª jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación, en directo por Triufemos y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Ciudad de La Línea. Precedentes: Más de una docena de visitas del Pozoblanco a La Línea. La última ocasión, en el desaparecido Municipal, ganaron los vallesanos por 2-3 en la temporada 2010/11 en Tercera.

Sánchez explicó que el equipo "se ha recuperado bien después del partido tan raro que sufrimos en Lepe" y que el vestuario ha puesto el foco en el Pozoblanco, "un partido importante ante un buen rival".

"Sabemos que tenemos que ser más eficaces. A ver si los resultados nos siguen ayudando para que encontremos ese nivel de juego, de contundencia, que nosotros creemos y queremos de esta plantilla", señaló el técnico albinegro, que ve a una Balona "más sólida" y convencido de que hay "mucho margen de mejora".

Enfrente estará un Pozoblanco que solo ha cedido dos empates en seis encuentros y apenas ha encajado dos goles: "Es un buen equipo, me gusta mucho. Tiene una ventaja de que el entrenador lleva un año y es una plantilla que se conoce muy bien, tiene mecanismos, muchas jugadas que las hacen ya de costumbre", opina. "El Pozoblanco tiene buenos jugadores y es un equipo con piernas, con calidad y con gol. Tiene mucha potencia y domina muchas facetas del juego. Va a ser un partido muy difícil", advierte.

"Pero nosotros somos la Recia, no tememos a nadie, eso está clarísimo, iremos a por el partido t seremos valientes", remarca David Sánchez.

El míster de la Balompédica entiende que la paciencia debe ser fundamental: "Esto va a ser muy largo, va a ser muy duro, ya lo he dicho. Yo puedo tranquilizar a mi gente, que es el vestuario. La paciencia es buena este año porque esto va a ser muy largo y si hacemos las cosas bien vamos a estar cerca del objetivo, sabiendo que hay mucha igualdad y que hoy en día es muy difícil ganar en cualquier categoría".

"Creo que el partido de Lepe nos ha unido más y seguimos encontrando el camino", confesó el preparador balono, que hizo un llamamiento a la hinchada para vivir una mañana de domingo por todo lo alto: "Dije que nunca iba a pedir nada a la afición, pero creo que es el momento de dar un paso adelante. Me han enseñado imágenes de bares aquí el día de Lepe, la gente viendo el fútbol en varios locales... la gente está muy contenta y creo que se ha vuelto a motivar y a alegrarse de su club. A ver si el domingo encontramos un buen ambiente, porque nos va a ayudar mucho. El partido va a ser muy largo y que hasta el final nos apoyen, que habrá un momento que nos vamos a sentir dominados seguramente por el Pozoblanco y en esos momentos es cuando tienen que apretar y nos tienen que animar".

Las entradas en taquilla para el partido son de 8, 12 y 15 euros para Fondos, Preferencia y Tribuna, respectivamente. Las localidades infantiles (3-12 años) y juveniles (13-17 años) cuestan 3 y 5 euros.