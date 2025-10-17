El Pozoblanco, un líder que se pone la piel de cordero

La Real Balompédica Linense se reencuentra este domingo con el Club Deportivo Pozoblanco, un rival habitual cuando los albinegros frecuentaban en la desaparecida Tercera. El equipo del Valle de los Pedroches (Córdoba) comparece a las 12:00 horas en el Ciudad de La Línea como flamante líder del grupo X de la Tercera Federación, un privilegio que la afición linense sueña con conseguir de aquí al final de la temporada.

El equipo vallesano cuenta con 14 puntos de los 18 disputados, con unos números que arrojan cuatro victorias, dos empates y ninguna derrota. El Pozoblanco acumula diez goles a favor y solo dos en contra (+8), y ha conseguido mantener su portería intacta en cuatro ocasiones.

El Pozoblanco comenzó la campaña como un tiro con tres triunfos seguidos (3-0 al Ceuta B, 1-2 en Coria y 1-0 al Castilleja). Después, los vallesanos han encadenado un empate en Lepe (0-0), una victoria en Tomares (0-3) y su segunda igualada del curso, la primera en casa, ante el Atlético Onubense (1-1).

A los mandos de este Pozoblanco se encuentra Alberto Fernández, un técnico que conoce perfectamente la casa. Fernández fue jugador de la entidad vallesana en dos etapas, la última desde 2010 hasta que se retiró en 2019, y también ha ejercido distintas funciones. Retornó en junio de 2024 y el pasado verano renovó tras una temporada más que exitosa para un club modesto.

En cuanto a las últimas novedades, el Pozoblanco acaba de cerrar el fichaje del centrocampista Mbaye. "Pulmón, trabajo y equilibrio para nuestro centro del campo", destaca el club. Nacido en Dakar (Senegal), el jugador ha pasado por el Recreativo de Huelva, con el que jugó en Segunda Federación en la temporada 22/23 y en el FC Marbellí, ya en Tercera Federación. Este refuerzo se produce después de que el entrenador asegurase tras el último partido que prescindía de Robin, jugador que llegó cedido por el Granada CF.

El rival de la Balona tiene la baja confirmada por sanción de Calero y el preparador avanzó que el Pozoblanco acudirá muy mermado. "Vamos a La Línea en el peor momento porque tenemos muchas bajas", aseguró Fernández en declaraciones a Radio Algeciras. "Llevamos varias semanas con jugadores tocados -aunque lógicamente no precisó quiénes-, pero vamos con mucha ilusión y a intentar hacer un partido difícil", agregó.

Para el Pozoblanco "el claro favorito" este domingo es la Balompédica: "Es uno de los rivales y clubes con más historia del fútbol andaluz", sostiene Fernández, que sabe lo que es jugar en La Línea, aunque lo hizo en el antiguo Municipal. "Tengo muy buenos recuerdos de jugar allí, ojalá se diera el último partido que jugué con el Pozoblanco y tuvimos la suerte de ganar 2-3", recuerda en referencia a aquel encuentro de la temporada 2010/11 en Tercera.

"Para mí es el favorito del grupo", subraya. "Nosotros hemos empezado muy bien, con bastantes puntos y vamos al campo del favorito de la categoría", insiste Fernández, categórico al señalar a la Balona como el candidato principal al ascenso, a pesar del comienzo titubeante con esas dos derrotas seguidas.

"David Sánchez tiene que engranar al equipo, son jugadores nuevos que tienen que acostumbrarse al club y la ciudad", argumenta. "Para jugar en la Balona hay que tenerlos bien puestos porque el escudo pesa, esto es como jugar en el Madrid o el Barcelona. Es el rival a batir, al que todo el mundo quiere ganar y a eso hay que adaptarse. El que crea que la Balona no va a estar arriba no es consciente ni del potencial ni del equipo", explica.

¿Cuál es el secreto de este Pozoblanco? "Humildad y trabajo", contesta antes de remarcar que disponen de "una plantilla muy cortita". "Nuestro objetivo claro es conseguir los puntos de la salvación porque la categoría está muy difícil, y todos vamos a tener rachas buenas y malas", advierte Fernández, que espera el resurgir de varios conjuntos que aún no han despegado. "Los equipos todavía se tienen que colocar, ahora la clasificación es anecdótica".

Si algo no ha gustado en Pozoblanco con vistas a la jornada es el hecho de tener que jugar a las 12:00 fuera de casa, con un desplazamiento largo por carretera. "Vamos a tener que salir a las cinco de la mañana", lamenta el entrenador. "La Federación no debería permitir estos horarios", prosigue. "Somos un club humilde donde el poder ir a dormir un día supone el año de ficha de un jugador nuestro, pero estamos acostumbrados. Esa ventaja la juega la Balona, como es lógico, pero una vez en el campo intentaremos que se note lo menos posible".