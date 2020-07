El Badalona, que la pasada campaña militó en el grupo III de Segunda B, ha confirmado este jueves la incorporación del exbalono Moussa Bandeh, que el miércoles llegó a un acuerdo para desvincularse del club albinegro, "por solicitud voluntaria del carrilero". En el conjunto barcelonés coincidirá con el también exlinense Airam Benito, que firmó este miércoles.

Moussa Bandeh Kandeh (Mataró, 2 de agosto de 1991) llegó al conjunto de La Línea el pasado verano de la mano de Jordi Roger, que lo alineó en 13 (11 como titular) de los 17 partidos que dirigió antes de su destitución. Solo faltó en aquellos encuentros en los que no era elegible como consecuencia de la fractura de clavícula que sufrió durante un entrenamiento en Castellar.

El hispano-gambiano mide 189 centímetros y puede desenolverse en todas las posiciones de la banda izquierda. Antes de recalar en la Balona jugó en el Lleida, el Gimnàstic de Tarragona, el Badalona, el Olot, Hospitalet y en las categorías inferiores de la Europa.

La salida de Moussa Bandeh de la Balona era cuestión de tiempo. Moussa ya estuvo a punto de salir del conjunto linense en el mercado de invierno. El Mérida pujó con hacerse para hacerse con sus servicios aunque fuese a través de una cesión, pero al jugador no le gustaba el destino y el club no le encontró acomodo. A pesar de todo, llegó a jugar cinco partidos con Antonio Calderón, entre ellos una brillante aparición unos minutos en el último que disputaron los albinegros antes del parón de la liga, en el campo del filial del Granada, a pesar de que el míster no contaba con sus servicios cuando desembarcó en diciembre para relevar a Jordi Roger.