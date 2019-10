Javier Sánchez Gallego, entrenador del Villarrubia, declaró tras las derrota de su equipo ante la Balona (2-3): "En la primera parte nos superaron. Es un equipo con un gran poderío físico. Sacaron todo el músculo que tenían, con una alineación que no habían puesto nunca, gente muy fuerte y buenos a la vez".

Sobre los goles recibidos, el técnico afirmó: "Nos fuimos al descanso con un resultado muy malo, porque tuvieron mucha efectividad. En el primer gol defendimos mal. En el segundo se juntó con la mano involuntaria y el penalti. Y en el 43, con el gol de córner, nos dejó tocados".

Acerca de una posible remontada, dijo: "Hubo momentos en que parecía que podíamos lograrlo. Salimos con la idea de marcar rápido y lo conseguimos, pero ellos tiraron de oficio y empezaron a perder tiempo. No voy a comentar nada sobre el árbitro. Sólo puedo quejarme por el tiempo. En la segunda parte no se jugó nada y fue desesperante. Nos pusimos por detrás y no podíamos hacer nada en ese aspecto."

Sobre la Balona comentó: "Nos ganaron por méritos propios. Hay equipos muy fuertes en la categoría y la Balona es uno de ellos. Enhorabuena por la victoria y nosotros a pensar en el próximo partido".