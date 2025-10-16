El Juez de Competición rechaza el recurso de la Balona por la expulsión de Diego en Lepe

El Juez de Competición y Disciplina de Tercera Federación de la Real Federación Andaluza de Fútbol ha desestimado el recurso presentado por la Real Balompédica Linense contra la expulsión del delantero Diego en el partido disputado el pasado domingo frente al San Roque de Lepe, que finalizó con empate (1-1) en una jugada que, según las imágenes, fue penalti claro y pudo cambiar el signo del partido.

El órgano disciplinario mantiene la sanción de un partido de suspensión por su expulsión al ver la doble amarilla -una por supuestamente simular un penalti y la otra por protestar- y la correspondiente multa accesoria al club, al considerar que no se ha acreditado “error material manifiesto” en el acta arbitral.

El conjunto albinegro había presentado alegaciones acompañadas de una prueba videográfica, con el objetivo de demostrar que la segunda amonestación mostrada a Diego se produjo tras una acción en la que el jugador recibe un codazo dentro del área rival, lo que, según el club, debió ser sancionado con penalti. Sin embargo, el Comité ha argumentado que el fragmento de vídeo aportado, de apenas tres segundos, “no permite acreditar de forma indubitada” el error del colegiado, dando plena validez a su relato.

La decisión ha generado malestar entre la afición, que considera “injusta” la expulsión y lamenta que el equipo se quedara con diez jugadores cuando el encuentro estaba igualado y muy abierto. “En las imágenes se ve claramente que es Diego quien recibe el golpe, no quien lo comete”, lamentan desde el entorno balono, subrayando que la jugada pudo haber cambiado el signo del partido.

Más sanciones albinegras

El Juez de Competición también ha impuesto un partido de suspensión a Álvaro González, que fue expulsado con roja directa, por “producirse violentamente con ocasión del juego”, y dos partidos al delegado Francisco Gavilán, por protestar al árbitro. Además, el organismo ha advertido al club de que el retraso en la salida al terreno de juego, tanto al inicio como en la reanudación del encuentro, podría derivar en sanción si se repite. Las dos bajas condicionarán el once que presente David Sánchez en el duelo del domingo a las 12:00 en el Ciudad de La Línea ante el Pozoblanco, ya que ambos vienen siendo titulares en las últimas jornadas.

Un sancionado en el rival

El próximo rival de la Balona, el Pozoblanco, líder del grupo X, tampoco se libra de sanciones. Su jugador José Carlos Calero ha sido castigado con dos partidos de suspensión "por producirse de manera violenta" en una acción al margen del juego. Según el acta arbitral, el jugador pedrocheño dio "una patada con uso de fuerza excesiva a un adversario en la pierna estando el balón en juego pero no en disputa” en el minuto 98 del partido ante el Atlético Onubense.

El Juez de Competición también ha rechazado el recurso presentado por el club cordobés, "toda vez que, examinadas las imágenes aportadas, se observa cómo dicho jugador, encontrándose el balón en disputa entre un compañero y un adversario a cierta distancia, golpea con su pie y con su brazo a un jugador contrario que corría a su altura; lo que coincide completamente con la apreciación arbitral, y sin que por el club alegante se ofrezca siquiera una versión alternativa de los hechos".