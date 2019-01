El gobierno murciano ayuda al próximo rival balono, el Cartegena

El próximo rival de la Balona, el FC Cartagena, ha encontrado una fórmula para recibir ayuda de la Comunidad Murciana. El gobierno autonómico promocionará el Teatro Romano de Cartagena en la equipación del conjunto departamental. El acuerdo se escenificó ayer en el mejor escenario posible, el propio Teatro Romano, en un acto en el que contó con la presencia de todos los miembros de la plantilla y de numerosas autoridades.

El presidente del Cartagena, Paco Belmonte, agradeció “la confianza depositada tanto por el gobierno regional como por el Teatro Romano”.

“Para nosotros es un orgullo llevar este logotipo en nuestra camiseta. Lo vamos a pasear por toda España y hay que dignificarlo como se merece”, destacó.

El presidente del Cartagena se mostró muy contento de poder contar con el apoyo de un gran número de empresas e instituciones, como es el caso del Teatro Romano. “Arrancamos el año con unos buenos ingresos para el club. La apuesta de los patrocinadores y de la gente con la que llegamos a este tipo de acuerdos hay que responderlo con un comportamiento que esté acorde con este tipo de entidades, como es el caso el Teatro Romano de Cartagena”, afirmó.

Por su parte, la consejera Noelia Arroyo, explicó: “Esta promoción turística es un paso más en la recuperación y difusión del patrimonio de la Región de Murcia y aúna el impulso a la imagen de un símbolo como es el Teatro Romano y su museo, con el respaldo al fútbol profesional”.

La consejera destacó que en las ciudades “no hay transformación si no hay promoción, y todo el esfuerzo que se ha hecho en el Teatro Romano y en el patrimonio artístico no se convierte en turismo y prosperidad si no lo contamos fuera todos los días”.

Además, se refirió a que este monumento se puede visitar todo el año, “contribuyendo a la desestacionalización de nuestro turismo”.