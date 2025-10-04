Las fotos del homenaje a Guillermo León en la Peña Balona

La Peña Balona ha sido escenario este sábado de un acto de homenaje a la Balompédica de Guillermo León Barba, enmarcado dentro de las actividades programadas con motivo del 50 aniversario de la entidad. El encargado de glosar la figura del que fuera presidente de la Balona fue Ángel Villar, quien recordó la trayectoria y legado de uno de los grandes referentes de la historia reciente de la Balona y de la ciudad.

Guillermo León Barba, fallecido en 2001, fue presidente de la Balona durante varias temporadas en los años sesenta. Durante su mandato, el conjunto albinegro llegó a disputar dos fases de ascenso a Segunda división: ante el el Plus Ultra (el actual Real Madrid Castilla) y el Indauchu.