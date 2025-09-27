Coria - Balona: una cuestión de primera necesidad

Con la imperiosa necesidad de celebrar una victoria. Así llega la Real Balompédica Linense a la cuarta jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación. El equipo de David Sánchez rinde visita este domingo al Coria CF en el estadio Guadalquivir (12:00). Los albinegros comparecen tras haber sumado su primer punto de la temporada, en el empate ante el Ceuta B en el Ciudad de La Línea, aunque con mayores urgencias de estrenar el casillero de triunfos para dar un impulso a un proyecto hecho para ascender.

"Míster, estamos deseando ganar un partido y celebrarlo". Es el mensaje que el entrenador de la Balona ha recibido durante toda la semana de parte de su plantilla, de un vestuario que el técnico sevillano defiende a capa y espada a pesar del inesperado arranque de curso. "Los chicos se entrenan con muchas ganas, sabemos que un punto de nueve es insuficiente, pero la actitud de los chicos me tiene en pie, contento y con este ánimo, porque veo compromiso diario en esta plantilla", agrega.

La Balona se ha situado en los puestos de descenso del grupo, algo todavía anecdótico a estas alturas de campaña, y se cita con un clásico de la Tercera de toda la vida, un Coria que marcha colista y no ha sumado un solo punto en sus tres primeros encuentros. Los de la ribera del Guadalquivir compiten con el hándicap de que fueron repescados a mitad de julio cuando se consumó el descenso administrativo del San Fernando CD, que a la postre desapareció. Los corianos apenas han tenido margen de maniobra para apuntalar un plantel con vistas para competir en la División de Honor Andaluza.

Alineaciones probables Coria CF: Isco, Fernando López, Lama, Ángel Manuel, Lledó, Diego Romero, Carmona, Jesús, Cantera, Raúl y Gonzalo Carrascal. Real Balompédica Linense: Antonio Hermosín; Rubén, Julio Algar, Marlone, Morillo, Sanmartí, Pepe Rincón, Lanzini, Cascajo, Sergio Pérez y Diego. Árbitro: Pineda Alonso (Huelva). Hora: 12:00 (4ª jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación, en directo por Triunfemos y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Guadalquivir de Coria. Precedentes: Los linenses han puntuado en doce ocasiones y han perdido en quince desde la primera vez que fueron a Coria, allá por la 1943-44. La última visita se saldó con victoria con gol de Copi en la temporada 2010/11.

David Sánchez avanzó en la previa que tocará la alineación: "Si el resultado no viene, hay que hacer cambios y darle una vuelta", asumió. "Tenemos una plantilla supercompetitiva y mucha gente con ganas de entrar, ellos lo saben y a lo mejor sale algún jugador injustamente, pero es lo que toca. Además, tenemos un cuerpo técnico valiente", remarcó el técnico albinegro, que salvo sorpresa solamente tendrá la baja de Zaki, que ya se perdió el último compromiso. Lo que parece claro es que el bigoleador Diego será la punta de lanza de un once en el que aspira a entrar Sanmartí, que tuvo sus primeros minutos contra el filial del Ceuta.

El preparador tiene claro que la situación de la Balona aunque siempre busca "el lado positivo" de todo: "Estamos en esa situación en la que somos repetitivos y cuesta decirlo, hay cosas que mejorar y también tenemos nuestras virtudes porque hacemos muchas cosas bien. Lo analizamos todo, intentamos buscar más errores, pero no es excusa. Debemos ser más decisivos, es parte del fútbol, y después intentar ajustar porque , estamos en un momento que los mínimos errores nos están costando gol y tenemos que darle una vuelta a esto, no podemos llevar en tres jornadas seis goles en contra".

Sánchez sabe que tendrán delante a otro equipo necesitado de puntos, a un Coria que no ha sumado aún: "Ves los resultados desde fuera y es una cosa, pero ves los partidos que ha jugado y hay que tener en cuenta que es un equipo ha tenido ocasiones clarísimas. Todos los rivales son difíciles y es un campo que no está en las mejores ocasiones", advirtió. "Nosotros a lo nuestro, a ser más efectivos en las dos áreas, a competir, a ser valientes y a no perder nuestra esencia", arengó.

La Balona contará con el respaldo de sus fieles en Coria y el técnico subraya el aliento que siente en el día a día: "He recibido muchos mensajes y lo noto en la ciudad y en el buen trabajo de los chicos. No me quedo solo con eso porque aquí hemos venido por un objetivo claro, pero esto es muy largo. La primera jornada para mí fue un palo grandísimo y agradezco mucho el cariño por la ciudad y las redes sociales, pero llega el momento de cambiar los resultados. Vamos a intentar sacar resultados para que esa confianza no se venga abajo", explicó.

El sevillano sigue convencido de que la Balona "tiene mucho margen de mejora" una vez que se desquita con la ansiada primera victoria: "Los jugadores al final son los protagonistas de esto, nosotros intentamos que estén bien, darles las herramientas y dentro tenemos la sensación de que nos conocemos desde hace muchos años y en eso estoy muy orgulloso porque hemos hecho un vestuario sensacional. Los que están jugando menos están entrenando a tope y este equipo tiene mucho margen de mejora".