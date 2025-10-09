Ciencia y fútbol: la Balona monitoriza el rendimiento de sus jugadores para prevenir lesiones

La Real Balompédica Linense lleva a cabo una importante apuesta por la ciencia aplicada al deporte con un sistema avanzado de seguimiento del rendimiento físico y el estado de recuperación de sus jugadores. Julio Salvador Rivera, fisioterapeuta y analista de rendimiento del club, ha publicado en sus rede sociales datos que permiten analizar en profundidad cómo responde cada futbolista al esfuerzo, cómo se recupera y qué señales pueden anticipar riesgos físicos o lesiones.

Este enfoque, cada vez más presente en el fútbol profesional, combina indicadores fisiológicos, métricas de carga y herramientas de control térmico para ofrecer una visión integral del estado de cada jugador. El objetivo es claro: optimizar el rendimiento y prevenir lesiones, ajustando los entrenamientos de forma personalizada y basada en datos.

¿Qué se mide?

El sistema se basa en cinco grandes bloques de análisis:

Frecuencia cardíaca (HR) y variabilidad (HRV): permiten conocer el nivel de esfuerzo y la capacidad de recuperación. Una HR elevada puede indicar fatiga, mientras que una HRV alta suele asociarse con buen estado físico. Sueño y bienestar: el descanso es clave para la recuperación. Se monitoriza tanto el número de horas de sueño como el bienestar percibido por cada jugador, lo que permite detectar desequilibrios antes de que afecten al rendimiento. Carga aguda y crónica: se compara el esfuerzo reciente (agudo) con la carga habitual (crónica). Si la carga aguda supera significativamente la crónica, el riesgo de lesión aumenta. Este ratio es uno de los indicadores más utilizados en prevención deportiva. Termografía: se analiza la temperatura corporal en distintas zonas musculares para detectar posibles inflamaciones, asimetrías o sobrecargas. Es una herramienta no invasiva que permite anticipar molestias antes de que se conviertan en lesiones. Indicadores compuestos: se utilizan métricas estadísticas como el Z-score o el coeficiente de variación para comparar a cada jugador con el promedio del grupo y detectar comportamientos atípicos.

Jugadores destacados

Los datos publicados permiten identificar perfiles destacados en distintas áreas. Los datos, analizados a través de la Inteligencia Artificial, arrojan datos significativos sobre varios jugadores.

Chey presenta una excelente recuperación cardiovascular, con valores altos de HRV y sueño por encima del promedio. Es uno de los jugadores más equilibrados en carga y descanso.

Julio Algar mantiene una consistencia notable en sus métricas, con valores equilibrados en todos los campos, lo que lo convierte en un perfil fiable desde el punto de vista físico.

Rendimiento con prevención

Este tipo de análisis permite al cuerpo técnico tomar decisiones más precisas: ajustar la intensidad de los entrenamientos, programar descansos estratégicos o intervenir antes de que aparezcan molestias físicas. Además, favorece una cultura de autocuidado entre los jugadores, que aprenden a interpretar sus propios datos y a entender cómo responde su cuerpo.

La Real Balompédica Linense se suma así a la vanguardia del fútbol profesional, donde la tecnología y el conocimiento científico son aliados clave para competir con garantías. En un deporte cada vez más exigente, la prevención y la personalización son tan importantes como el talento y la táctica.