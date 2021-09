La caseta de la Balona entiende que no estuvo "a la altura" del Clásico

El vestuario de la Real Balompédica Linense encajó la derrota ante el Algeciras CF en el Clásico disputado en el Municipal con autocrítica. Al igual que hizo el entrenador, Romerito, los jugadores pidieron "disculpas" a la afición y el club "por la imagen".

"Creo que no estuvimos a la altura del partido", manifestó tajante el portero balono Nacho Miras. "No fuimos nosotros mismos y si nosotros no damos nuestro cien por cien, si no salimos al límite, es muy difícil en esta categoría donde hay tanta calidad y está todo tan disputado", aseguró.

"Regalamos acciones en las que no fuimos contundentes, cada fallo nos costó gol", lamentó el cancerbero. "Nos viene bien para darnos cuenta de que si no estamos concentrados al nivel que se espera va a ser difícil sacar cualquier partido", insistió.

El meta albinegro cree que el primer tanto vino de "un error impropio". "Veníamos siendo un equipo contundente atrás y no fuimos fiable. Concediendo así es muy complicado", remarcó Miras, que agradeció "a la afición por el apoyo y llenar las gradas". "Han sido dos años duros (en referencia a los dos últimos Clásicos en La Línea) y es lo que más queremos, ganar el derbi y dar esa alegría. Queda mucho, seguro que haremos cosas grandes y todavía nos queda otro derbi esta temporada".

El lateral Víctor Mena se mostró en la línea de su compañero. "Nos encontramos con un derbi en el que nos ganaron en actitud. Ante todo, pedir perdón por la imagen que dimos", comenzó.

"Lo intentamos con todo, pero el partido no se dio como queríamos", prosiguió con su análisis Mena. "Sabíamos que este tipo de partidos se deciden en pequeños detalles y se juegan también con el corazón. Un despiste en el minuto 3 nos costó ese gol y nos vinimos un poquito abajo. Lo intentamos pero cayó el segundo, y ellos jugaron también sus armas".

Para Mena "la afición estuvo de diez". "Nosotros no estuvimos a la altura, pero queda mucho, hay que olvidar y pensar en el Barça B", acabó.