La Balona pone a prueba su racha triunfal

David Sánchez se dirige a sus futbolistas durante una sesión preparatoria en el Ciudad de La Línea

La Real Balompédica Linense afronta este domingo (16:30, en directo por Triunfemos) un encuentro que supone mucho más que una prueba de esfuerzo para su racha de ocho jornadas sin conocer la derrota. Los albinegros, que este sábado perdieron la quinta plaza tras vencer el Ceuta B en Conil (0-2), visitan al líder Bollullos y a la dificultad de la empresa hay que añadirle la necesidad de no encajar una derrota que, aunque queda mucho camino por andar, le colocaría a unos peligrosos diez puntos de la plaza de ascenso directo. Son bajas Marlone, Zaky, Adri Calvente y Boateng. En la convocatoria dos canteranos: Raúl Andrades, del filial, y el hispano-argentino Jero Suárez, que está sobresaliendo por sus goles en el juvenil de la Liga Nacional del Atlético Zabal.

La Balona, que ya salió fortalecida de su duelo con el Pozoblanco cuando el equipo del Valle de los Pedroches ocupaba la primera plaza, visita ahora al nuevo inquilino del primer puesto, un sorprendente Bollullos que desde su única derrota enlaza cinco victorias consecutivas.

Los albinegros afrontan el duelo con cuatro bajas, las de Zaky, Marlone, Adri y Boateng, cuya presencia incluso en el once parecía un hecho. Dos canteranos, Raúl Andrades, que ya ha debutado, y el prometedor Jero Suárez, se montarán en el autocar rumbo a tierras onubenses.

El zabalista Jero Suárez, novedad en la convocatoria

La relación de viajeros la integran: Antonio Hermosín y Brian (porteros); Pedro Morillo, Ismael, Chey, Sergio Pérez, Lanzini, Cascajo, Pepe Rincón, Domínguez, Moyano, Juaniyo, Julio Algar, Leo, Rubén Olea, Aschalew Sanmartí, Álvaro González, Diego Domínguez, Raúl Andrades y Jero Suárez.

Ficha técnica Bollullos CF: Centurión, Juan Becken, Andrés Pavón, Fidel, Antolín, Jorge, Sergio Chama, Fernando Vargas, Manuel Cerpa, Manu Romero y John Castillo. Real Balompédica: Antonio Hermosín; Chey, Julio Algar, Diego Domínguez, Pedro Morillo, Achalew Sanmartí, Lanzini, Cascajo, Pepe Rincón, Juaniyo y Diego. Árbitro: José Miguel Catalán Pérez (Sevilla). Es la primera vez que juzga un encuentro del equipo albinegro. Hora: 16:30 (Undécima jornada del grupo X de Tercera Federación, en directo por Triunfemos). Estadio: Eloy Ávila Cano, de Bollulos Par del Condado (Huelva). Dotado de césped sintético. Antecedentes: La Balompédica ha visitado en cuatro ocasiones al Bollullos CF, todas en Tercera división. El saldo es de dos triunfos onubenses y dos empates.

El duelo lleva a la Balompédica, después de 20 años, a un escenario, ahora dotado de césped sintético, en el que nunca ha firmado la victoria. Dos derrotas y dos empates ha cosechado en sus cuatro visitas precedentes.

El entrenador de la Balona, David Sánchez, asegura que los suyos cogen “en su mejor momento” a un rival que está “haciendo bien las cosas” y presume “un partido muy complicado”.

"Será un partido de mucha segunda jugada y habrá que estar concentrado, será largo, ellos están en su mejor momento y si no igualamos la intensidad no sacaremos nada; hemos preparado el partido muy bien y esperemos estar a nuestro nivel”, añade.