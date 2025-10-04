La Balona, a alcanzar la velocidad de crucero

La Balona se mide este domingo en el Ciudad de La Línea al Castilleja (18:00) para intentar alcanzar la velocidad de crucero. Tras un dubitativo inicio de temporada con dos derrotas y un empate, los de David Sánchez lograron su primera victoria el pasado domingo en Coria y ahora tienen una buena ocasión para enlazar el segundo triunfo ante un rival que aún no conoce la victoria y que tampoco ha sido capaz de ver puerta.

Tras el triunfo -con remontada incluida- en el estadio Guadalquivir de Coria gracias a los tantos en jugadas a balón parado de los dos centrales titulares, Julio Algar y Marlone, la Balona se sacudió toda la rabia acumulada en estas cuatro primeras jornadas por no haber podido conseguir los tres puntos tras una ilusionante pretemporada.

“La semana ha ido ben, la gente está más contenta lógicamente, más tranquila, más tranquilo todo. Nos han venido muy bien conseguir los tres puntos, y el equipo siempre trabaja bien. Esta semana quizás con ese punto de más alegría, con la gente más contenta, y eso también es positivo”, reconoció David Sánchez en la rueda de prensa previa al partido.

El técnico albinegro afirma que una vez que el equipo ya sabe lo que es ganar intentará mantener la continuidad en el once. “Cuando se gana hay que mantener la continuidad. Puede haber algún cambio por el rival o por el campo, pero ahora que hemos encontrado la victoria vamos a intentar encontrar un poquito el equilibrio en esas alineaciones. Muchas veces cuando se dan resultados en contra, uno hace cambios, pero esta vez, si hay cambios, serán muy pocos”, reconoció.

Alineaciones probables Real Balompédica Linense: Antonio Hermosín; Rubén Olea, Julio Algar, Marlone, Morillo, Sanmartí, Pepe Rincón, Moyano, Cascajo, Alvarito y Diego. Castilleja: Fernando, Páez, Alfonso, Nene, Barea, Pipi, Alvaro, Alvi, Parrales, Matos y Parra. Árbitro: Rafael Gavilán García (Huelva). Hora: 18:00. Estadio: Ciudad de La Línea. Precedentes: Balona y Castilleja no se han enfrentado nunca en competición oficial.

“Si cambiamos algo será porque necesitemos algo diferente, pero cuando se gana, después de la rachilla que llevábamos, hay que mantener un poquito ese bloque porque se lo han ganado, la verdad. Esa es la realidad”, expresó David Sánchez.

Para el duelo ante el Castilleja la única duda es la de Zaki, que se mantiene con molestias y hasta última hora el técnico valorará si firma parte de la convocatoria.

Sobre el conjunto sevillano, el entrenador albinegro señala que se trata de “un buen rival”. “Es un equipo que está bien trabajado, que viene de un ascenso con un grupo que viene de abajo, que se conocen bien. Será un partido complicado, difícil, como está la categoría. Pero también es una oportunidad para nosotros para ganar en casa y para sumar otros tres puntos más que nos vendrían de maravilla”.

El rival

El Castilleja CF busca en La Línea su primer triunfo de la temporada. Tras la disputa de cuatro jornadas, el recién ascendido conjunto sevillano suma dos empates y dos derrotas y aún no han visto puerta.

El equipo que dirige Manu Fidalgo llega con el orgullo herido tras caer el pasado fin de semana en casa por 0-3 con el Atlético Onubense, aunque el técnico reconoce “fue un resultado bastante engañoso” porque en su opinión su equipo compitió bien durante todo el partido. “No hemos hecho gol y estamos trabajándolo, estamos haciendo mucho hincapié en eso, pero con el trabajo que está haciendo el equipo… nos va a llegar seguro la victoria”, explicó.

Respecto a la Balompédica Linense, Fidalgo muestra respeto por su calidad y potencial. “Todos conocemos la plantilla que tiene la Balona. Más tarde o más temprano, seguro que ese equipo va a estar peleando por el ascenso. Sí que es verdad que no ha tenido un buen arranque liguero, pero como la Balona, ahora mismo hay varios equipos que están ahí un poquito dubitativos. Jornada tras jornada los que tienen que estar arriba todos sabemos quiénes son y la Balona es uno de ellos”, afirmó.