Juan García: "Mis jugadores hicieron un derroche ante un gran equipo"

Juan García, técnico del Don Benito, lamentó el “loco” inicio del partido, con un penalti que atajó el meta Sebas Gil. “Fue un partido muy disputado, muy loco desde la primera acción en la que sufrimos un resbalón que tiene como consecuencia el penalti a los 18 o 19 segundos. A partir de ahí tenemos el acierto de Sebas, que hace una gran parada. Nos cayó como un jarro de agua fría y tardamos unos 15 minutos adaptarnos. La Balona estuvo muy intensa, se adelantó y comenzamos a maniatar el juego combinativo local hasta el final del primer tiempo, con mucha presencia arriba”, explicó.

El técnico indicó que su equipo hizo una buena segunda parte en la que solo le faltó el gol. “Hicimos un juego ofensivo y solo dejamos riesgos de contra en dos acciones muy claras. Íbamos perdiendo y queríamos ir a por el partido, con juego directo, combinativo, vertical por bandas, con segundas jugadas... Pero ellos defendieron bien. No tuvimos ni una pizca de suerte en los barullos dentro de área y creo que el jugador número 6 (Bandaogo) hizo una mano clara que pudo ser penalti, pero no lo vio el árbitro. Solo me queda felicitar a mis jugadores por el derroche físico y de fe ante un gran equipo, que intentamos que no jugase y creo que lo conseguimos, pero que tuvo acierto de cara al gol. Es un gran equipo”, reconoció.

“Lo que nos queda es seguir trabajando. Intentamos hacer todo para empatar el partido. Felicité a mi equipo porque pocos van a plantar la cara que plantamos nosotros en la Línea. Hay que tener fe en el trabajo que estamos haciendo”, destacó García.

“No tuvimos acierto en el área para terminar en gol. Tenemos que seguir y estoy contento a pesar del resultado. Habrá opiniones que critiquen no haber puntuado en La Línea, pero seguramente no habrán visto el partido”, sentenció el técnico extremeño.