Álex Quillo, nuevo entrenador del juvenil de la Balona de Segunda Andaluza

La Real Balompédica Linense ha anunciado que Alejandro Rodríguez Rivas, más conocido como Álex Quillo, será el nuevo entrenador del equipo juvenil que milita en Segunda Andaluza, en sustitución de Moha Akrikez, quien ha presentado su dimisión esta semana. El club desea al nuevo técnico “la mayor de las suertes en esta nueva etapa profesional”.

Álex Quillo, natural de La Línea de la Concepción, se formó en la cantera del Atlético de Madrid y llegó a debutar con el primer equipo en la Copa del Rey en la temporada 2008-09, bajo la dirección de Javier Aguirre, como relevo de Raúl García. También fue convocado en la Copa de la UEFA con el primer equipo colchonero. Su debut en Primera División llegó con la UD Almería.

A lo largo de su carrera, Quillo militó en equipos como Recreativo de Huelva -en Segunda División- Lucena CF, Mairena, y AO Chania de Grecia, antes de vivir una larga etapa en clubes de Gibraltar como Europa FC y Mons Calpe, donde puso fin a su carrera profesional en septiembre de 2023.

En su despedida, Quillo se mostró agradecido: “Dicen que todas las cosas bonitas de la vida tienen un principio y un final. Dieciocho años después, pongo final a mi carrera deportiva sabiendo que ha sido el viaje más exigente, bonito y gratificante que la vida me ha podido regalar”. También destacó su agradecimiento a la familia, compañeros, entrenadores y clubes que confiaron en él a lo largo de su trayectoria.

Con su amplia experiencia tanto en fútbol profesional como en cantera, Álex Quillo se enfrenta ahora a su primer reto como entrenador, liderando al juvenil de la Balona en Segunda Andaluza. El club confía en que su recorrido y conocimiento del juego serán claves para formar a los jóvenes talentos y conseguir los objetivos de la temporada.