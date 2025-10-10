Los aficionados de la Balona podrán ver el partido en el Ciudad de Lepe por solo 8 euros

Buenas noticias para los aficionados de la Real Balompédica Linense que quieran acompañar a su equipo en Lepe este domingo (17:3.) El CD San Roque de Lepe ha alcanzado un acuerdo con la Balona para establecer un precio especial de 8 euros para los abonados del conjunto albinegro en el partido que medirá a ambos equipos este domingo en el Estadio Ciudad de Lepe.

Los seguidores linenses solo tendrán que presentar su carné de abonado en taquilla para beneficiarse del descuento y acceder al recinto lepero.

El acuerdo entre ambos clubes es recíproco, de modo que los socios del San Roque disfrutarán del mismo precio reducido cuando el equipo lepero visite el Estadio Municipal Ciudad de La Línea en el encuentro de vuelta.

El San Roque ha agradecido la buena disposición de la Balona para alcanzar este entendimiento, “que refuerza los lazos de respeto y cordialidad entre ambas entidades”, señalaron desde el club.

El duelo, correspondiente a la jornada 6 del Grupo X de Tercera Federación, se disputará el domingo 12 de octubre a las 17:30 horas. Para quienes no puedan desplazarse, el choque podrá seguirse en directo a través de la plataforma Triunfemos Web Directo, con un coste de 4,95 euros. La Peña Balona, como todos los partidos fuera de casa de la Real Balompédica, ofrecerá este partido bajo un gran ambiente balono.