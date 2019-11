El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, declaró tras el empate de este sábado de su equipo ante el Sevilla Atlético (1-1) que sus jugadores se quedan con “cara de tontos” y que estos no supieron “manejar el tiempo del partido”.

“Se nos queda un poco la cara de tontos, por no decir otra cosa. Perdimos dos puntos, por cómo se desarrolló el partido. Creo que estuvimos bien hasta la expulsión. A raíz de la mismo no supimos manejar los tiempos del partido. Teníamos que haber empezado a tocar y tocar para sacarlos del encuentro”, valoró.

“El árbitro nos pitó muchísimas faltas, demasiadas. Eso hacía que nos metieran balones al área constantemente y nos costara salir,” comentó sobre la labor del colegiado.

“Sabe mal porque a raíz de la expulsión parece que ellos son mejores, pero por acumulación, no por ocasiones. Desde su expulsión no tuvieron ocasiones. Ni el gol es ocasión de gol, se saca de la chistera un golazo. Es una putada, pero sacamos un punto en el campo del filial del Sevilla, que es un buen equipo. Como siempre digo, cuando no sabes ganar, hay que saber empatar”, argumentó.

Sobre el desarrollo de la segunda parte, dijo: “No es que nos faltara ambición, es que no supimos jugar contra diez ni manejar los tiempos del partido. Nos metieron atrás porque acumularon gente arriba. Les daba igual perder por uno que por dos goles”.

“Jugamos con hombres tocados, pero es que no tenemos más jugadores. Tenemos a seis en casa, y todos son de arriba”, dijo. “Es una lástima, porque hicimos un esfuerzo titánico para llevarnos los tres puntos. Pero esta liga es muy difícil, un camino de largo recorrido y hay que seguir adelante”, añadió.