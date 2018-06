Sergio Molina no sigue

Jordi Roger ya ha tomado la primera decisión espinosa como entrenador de la Real Balompédica Linense. El técnico catalán ha deshojado la margarita y el director general de la entidad, Mario Galán, fue el encargado de comunicarle ayer al centrocampista malagueño Sergio Molina que el club ha determinado no renovarle. El presidente de la entidad, Raffaele Pandalone, había advertido al mediapunta que la decisión sobre su continuidad en el club la tomaría el preparador y fue hecha pública un día después de que éste fuese presentado.

Sergio Molina no seguirá en la Balona. Jordi Roger ya lo dejó entrever el viernes en su rueda de prensa de presentación cuando, al ser preguntado por el futuro del futbolista respondió: "Ya tenemos jugadores veteranos como Ismael Chico o Juampe".

"Bueno, llegó la hora de la despedida", confirmó ayer en sus redes sociales el propio futbolista, que una semana antes había declarado a este periódico que su prioridad era "seguir en la Balona".

"Después de una temporada y media en la que me he sentido como en mi casa llega el momento de despedirse de la Real Balompédica", dice. "Me han transmitido desde la dirección deportiva del club que no cuentan conmigo".

"Quiero dar las gracias al cuerpo técnico, desde Julio Cobos a Juan Mari, Chichi y a la gente del club como Pipi o Pepe El Masa, por haber hecho que me sintiese como en casa y haberme inculcado los valores de la Balona", dice el jugador.

"A todos mis compañeros por haber estado unidos en los momentos buenos, pero sobre todo en los no tan buenos, sacando adelante una situación muy complicada", agrega.

"Les deseo la mejor de las suertes a partir de ahora y que todo les vaya genial", continúa.

"Y por último despedirme de la afición, ésa que desde el primer día que llegué me mostró su cariño y apoyo en todo momento", agradece el futbolista. "Creo que son un pilar fundamental en este equipo, que ojalá se lleve muchas alegrías a partir de ahora".

"Se despide un balono más...", finaliza.