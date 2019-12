El entrenador de la Real Balompédica Linense, Antonio Calderón, se mostró "satisfecho" por la victoria de su equipo ante el San Fernando (0-1) y espera que esta sirva para que sus jugadores "ganen en confianza".

"Estoy muy satisfecho por cortar la mala racha. Nos vamos de vacaciones con buen sabor de boca. Dije en mi presentación que la idea que quería transmitir es que los aficionados se sientan orgullosos del equipo, independientemente del resultado, y creo que eso se vio contra el San Fernando", destacó.

"Cuando llega un entrenador nuevo y consigue ganar en el primer partido, parece que todo el mundo cree un poco más y se cambia la dinámica y el ánimo. Espero que los jugadores ganen en confianza y que haya una comunión con la afición para hacernos todavía más fuertes", dijo sobre su debut en el banquillo balono.

"Jugábamos contra un equipo candidato a estar entre los primeros y nosotros veníamos de una mala racha. En la primera jugada que tuvimos de peligro conseguimos marcar. Luego controlamos muy bien, en el segundo tiempo mejor que en el primero, los envites del San Fernando", comentó Calderón.

"Tuvimos alguna que otra ocasión para hacer el segundo gol y no fue así, pero no pasamos apuros. Nos faltó tranquilidad en algunas fases del partido para controlar el balón, pero no se le puede pedir todo al equipo el primer día. Mi valoración del encuentro es muy positiva", añadió. Preguntado sobre las lesiones, comentó: "Hice los cambios porque vi un poco de cansancio, vi lo que tenía en el banquillo e hice lo que vi oportuno. Pero todos los jugadores estaban bien".

En cuanto a su rival, dijo: "Es un equipo peligroso, pero mis jugadores estuvieron muy bien. No concedimos nada y en una ocasión clara pudimos anotar. El San Fernando este año tiene mayor potencial que nosotros", finalizó.