Rubén Albés: "La Balona es justa vencedora, haciendo un poco más que nosotros"

El entrenador del UCAM, Rubén Albés, entiende que la derrota de su equipo en La Línea debe ser "un punto de partida para mejorar cosas". "Es tremendamente pronto para pensar en preocupaciones, pero sí podemos analizar nuestro juego y los aspectos que tenemos que seguir construyendo o reconstruyendo, porque la dirección que hemos tomado a lo mejor no es la adecuada", subrayó Albés, que insistió en "lo más positivo es que se trata de un punto de partida".

"Tenemos que seguir sumado y aumentar el nivel individual de jugadores que están por debajo de lo que esperamos de ellos. A partir de ahí podremos progresar como equipo. Hablo desde de la tranquilidad del que está convencido de que el UCAM tiene elementos mucho más competitivo de lo que lo fue en La Línea", continuó.

"Fue un partido en el que la Balona estuvo más cerca de la victoria que nosotros. Ellos no crearon grandes ocasiones, pero nosotros no nos sentimos cómodos en ningún momento. En la primera parte, a nivel de victoria en duelos, de intensidad, fueron mejores que nosotros y en la segunda no fuimos capaces de generar situaciones de peligro como para conseguir el empate. Creo que la Balona es justa vencedora, haciendo un poco más que nosotros", apostilló.

Rubén Albés no se fue "satisfecho" de La Línea. "Cuando caes derrotado es muy difícil hacerlo. El único elemento de ilusión que el equipo nos transmitió es que tuvo orgullo en la segunda parte para igualar esa balanza de duelos, pero nos faltó fútbol para conseguir más cosas", manifestó el técnico, para el que la Balompédica es un conjunto "que tiene una buena organización defensiva y que a trabaja y valora cada balón como si fuera el último. En cada acción puede ganarte el partido", concluyó.