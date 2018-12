Jordi Roger: “Se me agotan las palabras para calificar a este equipo”

El entrenador de la Real Balompédica, Jordi Roger, compareció ante los medios satisfecho después de vencer al filial del Granada CF. “Me quedo sin palabras para calificar al equipo. Somos la Recia en estado puro”, comenzó. “Estoy contento por la victoria y por tener 32 puntos a estar alturas de temporada, no miro a nadie más ni más allá”. “Son muchos a dos jornadas para que termine la primera vuelta. Aquí nadie nos regala nada. Todos los puntos nos los curramos mucho y creo que son merecidos”, valoró Roger.

“El partido fue competido ante un muy buen equipo con gente joven y talentosa que, de aquí a unos años, muchos de ellos estarán en la élite”, vaticinó. “Si hubiéramos salido con defensa de cuatro les habríamos dado muchas facilidades, pero para eso estudiamos a los rivales, para contrarrestarlos”, explicó. “Sabíamos que íbamos a sufrir contra un equipo como este, pero cuando los resultados acompañan sabe mucho mejor ganar”.

El míster reiteró su discurso: “Tenemos que sumar partido a partido y en abril veremos cuantos puntos tenemos. Cuantos más puntos sumemos, mejor. Tenemos que dejar a la Balona un año más en Segunda B y a partir de ahí a mirar para arriba”. “Me cuesta mucho destacar a un jugador cada fin de semana, pero ese es el secreto de este equipo. Esto es así porque trabajamos mucho en equipo. No hay más. A mi me pagan por sacarle el máximo rendimiento a la plantilla que tengo. Los buenos son los jugadores, yo les intento ayudar, pero el mérito es de ellos”, dijo.“A Don Benito vamor a ir a conseguir otros tres puntos”, advirtió.