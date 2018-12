Roger: "Sin nuestra mejor versión nos habrían caído tres aquí"

El entrenador de la Real Balompédica, Jordi Roger, valoró positivamente el punto conseguido en Talavera: “Somos la Balona y aquí o corremos más que nadie o nos pintan la cara”, comenzó. “Creo que fue un partido complicado y mi equipo compitió bien”.

“El Talavera nos exigió mucho porque es muy buen equipo, está muy bien trabajado. Si no demostrábamos nuestra mejor versión íbamos a sufrir mucho. Habrá que hacerlo bueno ante el Recreativo de Huelva”, continuó.

El preparador balono se refirió al encontronazo que sufrió Gastón y del que quedó maltrecho con una venda en la cabeza como “cosas de fútbol y ya está”.

Para Roger, la clave de la dinámica reside en que “somos un equipo muy comprometido con la causa, muy solidario y con mucha predisposición”.

“Desde el primer día le pedimos al equipo un ocho y nos está dando diez. Donde no llega uno, llega el compañero. Intentamos conceder muy pocas ocasiones y las que nos hacen tenemos un portero que las para. Llevamos siete partidos sin encajar gol, pero intentamos evadirnos de eso. Nosotros no queremos encajar para ganar el partido”, dijo.

“Fue un partido muy igualado, en el que no recuerdo ni una parada de mi portero. Estamos contentos porque veníamos de tres victorias consecutivas y no queríamos relajarnos porque sino aquí nos metían tres. Terminamos compitiendo muy bien. Por eso tenemos los números que tenemos. Eso es mérito nuestro, no nos los regala nadie”, subrayó.

“Ellos salieron con una defensa de tres y tuvimos que corregir y contrarrestar ese sistema”, apuntó Roger para finiquitar.