La Balona, ante un partido de valor doble

La Real Balompédica afronta este domingo 13 de febrero (12:00, en directo por Footters) en el Municipal de La Línea uno de esos partidos que, por infinitos motivos, adquieren un valor doble. Por un lado porque los albinegros se asegurarán mantener un tranquilizador colchón sobre la zona de descenso -quién sabe si incluso mirar hacia arriba- y romper con la racha que recuerda que no ha ganado desde que el 18 de diciembre derrotó al Alcoyano. Y por otro, porque, al menos en teoría, supondría que su rival, el Costa Brava, dejaría de ser un enemigo directo en la pelea por la permanencia en la Primera RFEF. Fran Morante es la única baja local.

La Balona, que ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos en casa, sale al campo este domingo con la necesidad imperiosa de ganar. Por una cuestión numérica pero también psicológica. A los albinegros les urge cortar esa racha de una victoria en nueve partidos, que implica que aún no conoce el triunfo en el presente 2022. Además porque los de abajo vienen apretando y en esta jornada hay enfrentamientos directos en la zona de riesgo máximo y porque un sector de la hinchada linense empieza a dar síntomas de que se le agota la paciencia.

Ficha ténica Real Balompédica: Nacho Miras; Serge Leuko, Nico Delmonte, Jesús Muñoz, Connor Ruane; Sergi Monteverde y Gabriel Chironi; Loren (Koroma), Coulibaly (Antoñito), Samanes y Gerard Oliva. Costa Brava: Marcos; Dani Pérez, Julen Monreal, Perone, Campins, Royo, Galindo, Pere Martínez, Sergio Gil, Boris y Nuha. Árbitro: Luis Fernando Collado López (Albacete). Ha dirigido a la Balona en cuatro ocasiones. El balance de los albinegros es de dos victorias y dos derrotas. Hora: 12:00 (Jornada 23 en el grupo II de la Primera RFEF. En directo por Footters) Estadio: Municipal de La Línea Antecedentes: Ésta será la primera visita de la UE Costa Brava (antes Llagostera) a la Balona.

El técnico local, Antonio Ruiz Romerito, cuenta con todos los efectivos de su plantilla a excepción de Fran Morante, que no solo está lesionado, sino también sancionado. Eso sí, tras su exposición en la previa del encuentro se deduce que Jose Masllorens y Josué Dorrio -a quiene dedicó un sonoro tirón de orejas- no tienen opciones de ser titular y que está en tela de juicio la continuidad de Víctor Mena.

Por el contrario es muy probable que vuelva Jesús Muñoz al eje de la zaga e incluso que debute el británico Connor Ruane. La presencia de Alhassan Koroma en el once está en el aire, toda vez que el entrenador advirtió que aún no está en el estado físico deseado y el rival viene jugando en los últimos duelos con dos carrileros largos que exigen sacrificio a los bandas del rival.

Con estas premisas, la Balona podría alinear ante el Costa Brava un once que no diferirá mucho del compuesto por Nacho Miras en el marco; Serge Leuko, Nico Delmonte, Jesús Muñoz, Connor Ruane en defensa; Sergi Monteverde y Gabriel Chironi en el eje de la medular con Loren (Koroma), Coulibaly (Antoñito) y Samanes en la segunda línea, por detrás de Gerard Oliva.

El técnico, que considera necesario que su equipo “dé un paso adelante”, logre un triunfo “para meterse otra vez en una situación cómoda” y que se reencuentre con el gol, se refiere al Costa Brava como un equipo “que ha cambiado mucho” y que “ha mejorado a nivel defensivo”.

“Cuenta con jugadores de mucha calidad, ha implantado un sistema diferente y como todos en esta categoría va a ser un equipo difícil, seguro, porque además ya lo viene siendo en los últimos partidos”, abundó. “No se parece al equipo de comienzos de temporada, pero nosotros no tenemos que centrarnos en el rival, sino pensar en nosotros”.