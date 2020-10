El entrenador del CD Marino, Quico de Diego, sostuvo que su equipo no mereció la derrota ante la Balompédica “pero esto es fútbol y si tu llegas dos o tres veces claras y no aciertas y el rival mete la única que tiene… pues pierdes”.

“Tuvimos una opción clarísima de Nadjib en la primera mitad, otras dos de Manu en la segunda parte y si hubiésemos acertado… en esta categoría ponerte por delante es importante”, detalló. “Nosotros de medio campo hacia adelante tenemos gente muy dinámica que puede hacer daño pero el fútbol es de aciertos y no las metimos”

“Me quedo con la actitud, el trabajo y el juego desplegado por los chicos, porque lo que no me gustó es que en los últimos tres minutos no supimos manejarlos”, resumió el míster, que felicitó a la Balona por el triunfo. “En una pérdida de balón se produce un córner y como estábamos mal situados en zona de rechace se produjo la falta y eso dio pie al golazo de Pito Camacho”.

“Le he dicho a mis chicos que con el empate nos hubiésemos ido satisfechos, porque la Balompédica es un equipo que va a aspirar a subir de categoría… aunque es cierto que en la segunda parte nos faltó tener un poco más el balón”, recalcó.

“Hay que aprender de esto, lo que pasa es que aprender sumando sabe mucho mejor y lo cierto es que tenemos cero puntos y que esto no es largo como se suele decir cada inicio de temporada, así que espero que mi equipo vaya cogiendo esa experiencia necesaria, porque tampoco podemos olvidar que debutaron nueve chicos en Segunda división B, lo que es un motivo de orgullo”, puntualizó el preparador local.

“Durante la primera parte fuimos dominadores del choque aunque es cierto que tras el descanso, con el campo un poco más seco, nos costó un poco más y es que tuvimos un problema con el riego que nos perjudicó, porque nosotros somos un equipo de ritmo alto, de velocidad”, se quejó.

El entrenador local calificó de “correcta” la actuación del colegiado catalán Albert Ávalos al ser preguntado por la misma. “Hizo un buen arbitraje”, sentenció.