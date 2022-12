Mercado de invierno: los rivales directos de la Balona se mueven

El presidente de la Real Balompédica, Raffaele Pandalone, y el entrenador del equipo de la Primera Federación, Rafa Escobar, anunciaron el pasado 20 de diciembre en rueda de prensa que el club afronta el mercado de invierno que arranca el próximo dos de enero con muchas reservas y que solo realizaría fichajes si estos “son para mejorar”. Los albinegros disponen de dos fichas libres (una senior y una sub-23) pero su economía (su presupuesto es de los más bajos de toda la categoría) no da para grandes dispendios, sobre todo porque ya se vio aumentado con el cambio de entrenador. Así que o se produce alguna salida o las opciones son reducidas.

Los albinegros se enfrentan a equipos que, como el de La Línea, están implicados en la pelea por la permanencia y que parecen decididos a tirar la casa por la ventana con tal de reforzar las plantillas para, o eso entiende, garantizarse que evitarán el descenso.

De hecho los rivales directos ya están moviendo ficha. Lo hizo el Ceuta el pasado mes de noviembre, con la competición en marcha. Unos movimientos en los que se vieron implicados dos exbalonos, Pito Camacho -ahora en el UCAM de Segunda Federación- y Elías Pérez, lesionado en su primer partido con los caballas. Y aunque ahora toda la atención parece centrada en la Copa (en enero espera el Elche del linense Tete Morente), precisamente con los ingresos que le está generando el torneo del K.O. los norteafricanos no descartan algún otro retoque.

Y ahora el Club Deportivo Badajoz (con un punto más que los de Rafa Escobar, aunque con un partido más) ha anunciado dos bajas: las del centrocampista Javi Ros (que llegó a jugar en Primera con la Real y en Segunda con Éibar, Amorebieta y Zaragoza) y el lateral Luis Valcarce (que pasó por la categoría de plata con Ponferradina, Numancia y Alcorcón). Señal inequívoca de que los pacenses están dejando hueco para nuevos refuerzos.

El San Fernando (un punto menos que los linenses) tampoco para quieto. Pablo Alfaro es su tercer entrenador en el presente curso y además ha reforzado con el portero Sebastián Fassi, un arquero natural de Ciudad de México y que procede del Tlaxcala. Fassi ocupará el lugar que deja en la plantilla Ismael Falcón, que hace unos días anunció oficialmente su retirada y que se integrará en el cuerpo técnico como preparador de porteros. El nuevo entrenador afirmó en su presentación que los azulinos tienen “herramientas” para lograr el objetivo, pero en el entorno del club se da por hecho que habrá nuevos movimientos.

Son escasas, por no decir casi nulas, las informaciones de las intenciones de un Pontevedra que de momento parece fiarlo todo a la Copa y del Talavera de la Reina, que en realidad se fue reconstruyendo tras desembarcar en la categoría a ultimísima hora como consecuencia de la ahora anulada desiscripción del Internacional de Madrid. Hasta seis bajas se han producido ya en el plantel. Algo habrá hecho bien su nuevo técnico, Pedro Díaz (que llegó del filial) porque su equipo encadena ya seis jornadas sin conocer la derrota.

El Rayo Majadahonda firmó a comienzos de diciembre al experimentado centrodelantero ucraniano Roman Zozulia (ex de Albacete y Fuenlabrada en segunda), quien ocupó la ficha de Álvaro Portero, pero que aún no ha debutado y Unionistas (con el que la Balona tiene aún pendiente 72 minutos de su partido de la primera vuelta, que se jugarán el 18 de enero) está “estudiando la situación”, en palabras de su preparador, Raúl Casañ.

En ese contexto del mercado invernal, pero entre los equipos que pelean no ya por el ascenso, sino por el título y el consiguiente salto de categoría de manera directa destaca un Deportivo de La Coruña que aspira a cerrar el fichaje de “un delantero con movilidad y capacidad para jugar al contragolpe”. El sueño sigue siendo el coruñés Lucas Pérez, pero el Cádiz no lo está poniendo sencillo y la operación parece encallada. Esa llegada en el ataque llevaría aparejada la salida de Gorka Santamaría, uno de los grandes fiascos del club deportivista en lo que va de temporada. Así es esta división. Jugadores que no le valen a unos y por los que otro, como la propia Balona, no pueden ni pujar.