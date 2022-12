La Balona 2022-23, la menos goleadora en lo que va de siglo

La afición de la Real Balompédica Linense ya ha escrito su carta a los Reyes Magos futbolísticos, que no son otros que los miembros de la comisión deportiva y la de la junta directiva, encabezadas ambas por el empresario italiano Raffaele Pandalone. No es muy amplia. La hinchada demanda casi de forma unánime un delantero centro para fortalecer la plantilla que tiene como objetivo alcanzar la permanencia en Primera Federación. No es precisamente un capricho de los seguidores. La Balona 2022-23, que ha marcado 13 goles en los 16 partidos finalizados (0,81 de media) es la que presenta peor balance anotador en ese número de compromisos en lo que va de siglo. Y por medio están, entre otros acontecimientos, dos descensos a Tercera división.

El máximo responsable de la entidad y el técnico del primer equipo, Rafa Escobar, advirtieron en su última rueda de prensa conjunta que la Balona no va a fichar por fichar. Que no habrá cambios de nombres si no es para mejorar. Lo que por otro lado en la plaza demandada no se antoja muy complicado. Al menos eso dice la estadística. Entre Gerard Oliva y Nacho Heras han aportado un gol a la cuenta goleadora de su equipo.

Aquella confesión/advertencia de directiva y cuerpo técnico, que algunos aficionados entendieron como una muestra de debilidad, no es más que un durísimo golpe de realidad, sobre todo de realidad económica. No hay que olvidar que los de La Línea compiten en este tercer escalón del fútbol nacional con uno de los presupuestos más bajos de toda la categoría (entre 1,2 y 1,3 millones de euros). Reflejo, entre otras muchas cosas, de su reducido número de abonados de pago. La pescadilla que se muerde la cola.

Los albinegros llevan meses buscando un delantero centro. Es más, no solo ha sondeado el mercado, sino preguntado por nombres concretos. Y en algún caso el futbolista apetecido ha solicitado a través de su representante más dinero por media temporada de lo que percibe el mejor pagado de la plantilla albinegra por el curso entero. Algo inasumible en la actual economía de la Balompédica. Bueno, y en la de otros muchos clubes.

Pero el problema existe. Y no es ni un capricho de los medios ni de sus aficionados. Los números no engañan. No puede ser una casualidad que los tres máximos realizadores de la Balona, todos ellos con dos goles, sean el defensa Fran Morante (en ambos casos, por cierto, en el tiempo añadido) y dos centrocampistas como Antonio Romero y Toni García. Ni que de esos seis goles que se reparten los artilleros más certeros, tres hayan sido materializados desde el punto de penalti.

Los números no mienten

Todo eso se traduce en que la Balona 2022-23, con 13 goles en 16 partidos es la que acredita peor ataque (un problema que evidentemente no es solo de los delanteros centros) desde que arrancó el siglo XXI.

Contabilizando incluso las campañas en las que el equipo de La Línea ha militado en Tercera división, la cifra más bajas en aportación ofensiva en los dieciséis primeros encuentros desde la campaña 2000-01 se produjo no hace mucho, en la 2019-20 (cuya fase regular no finalizó por culpa de la crisis sanitaria generada por el Covid-19) con 14.

Valga como referencia que en la andadura 2001-02, aquella con Lance y José Luis Luño al frente que era un ejemplo de falta de gestión y que acabó en descenso, la Balona había marcado 17 goles después de 16 partidos.

En la 2008-09, con José Luis Burgueña al frente, la Balompédica, que volvería a dar con sus huesos en Tercera, había profanado el marco contrario en 15 ocasiones en este momento de la competición.

Los albinegros tienen hasta final de enero para encontrar una solución a este difícil encrucijada deportiva-económica. Pero si van a hacer lo mejor es que sea cuento antes. El calendario cuando arranque la competición se antoja bastante complicado y dada su situación clasificatoria, cualquier minuto desperdiciado en mucho tiempo.