El entrenador del Cádiz B, Juanma Pavón, opinó después del empate ante la Balompédica Linense este domingo (0-0) que el resultado "fue justo" y afirmó que en la segunda parte su equipo no "supo leer" el juego.

"Creo que todo el mundo vio dos mitades distintas. En la primera parte con once cada equipo, el encuentro fue muy disputado, quizás no muy vistoso, pero ambos conjuntos lucharon. Tuvimos un par de llegadas. Hicimos un buen primer tiempo ante un buen rival y nos fuimos al descanso con una sensación agridulce porque creo que merecimos más", comentó el exalgecirista sobre los primeros 45 minutos.

"El segundo tiempo cambió y no supimos leer el encuentro siendo superiores numéricamente. La Balona eligió bien cuando tenía que salir y cuando tenía que replegarse", añadió.

Preguntado sobre las sustituciones, afirmó: "Cuando realicé los cambios pretendía tener más el balón y darle amplitud al campo pero no lo aprovechamos. No tuvimos ocasiones claras. Nuestra intención era arriesgar pero tuvimos muchas pérdidas en zona de creación, donde acumulamos hombres para intentar tener la posesión pero no funcionó y perdimos balones que se convirtieron en transiciones ofensivas para la Balona".

"Con uno menos nos crearon peligro. Trabajamos durante la semana sobre el juego de nuestro rival y en la segunda parte no lo hicimos bien. El resultado es justo. Nosotros seguimos creciendo y felicito a mis jugadores.

Respecto a su equipo, comentó: "Nosotros seguimos creciendo y felicito a mis jugadores. Un equipo tan joven, recién ascendido, que sabe competir, y aunque a inicios de temporada hubo dudas, nos estamos consolidando. Estamos orgullosos y felicito a mis jugadores", finalizó.