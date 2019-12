El entrenador de la Balona, Jordi Roger, dijo tras el empate de su equipo ante el Cádiz B (0-0) que el encuentro estuvo "marcado por la expulsión" de Carrasco y afirmó estar "hasta los cojones" de los arbitrajes que sufre su conjunto esta temporada.

"Me estoy haciendo mayor. Hace diez años me hubieran expulsado seguro, porque llega un momento que cansa. Nosotros podemos equivocarnos, al igual que los árbitros, pero no puede ser que nos expulsen un jugador a nosotros y a ellos en una jugada similar no", afirmó el técnico, visiblemente disgustado.

"La Balona recibe unos arbitrajes de los que estoy hasta los cojones. No nos pueden faltar el respeto así. Aquí todos nos jugamos mucho, y si yo pierdo me juego el pan de mis hijos porque a mi me echan. Pues si el árbitro falla que lo suspendan dos meses...", añadió.

"Veníamos con la ilusión de sumar tres puntos, porque jugábamos en casa, queríamos compensar los dos puntos que perdimos ante el Sevilla B, pero el encuentro estuvo marcado por la expulsión. Es verdad que a raíz de la expulsión estuvimos muy bien, incluso mejor que once contra once. Con igualdad, no creábamos ocasiones y no nos sentíamos cómodos. Con uno menos el partido fue nuestro y fuimos quienes pusimos las ocasiones. No le puedo reprochar nada a mi equipo", comentó sobre el partido.

Roger quiso acordarse de sus hombres: "Felicito a mis jugadores por el enorme esfuerzo. Compromiso, ganas e ilusión a este equipo no le faltan", dijo. "Nos gustaría tener cinco o seis puntos más, pero es que estamos remando cuesta arriba. Cuando llegan los entrenamientos le digo al preparador que no apriete mucho porque... tenemos 12 jugadores de campo. Y la próxima jornada, una baja más, la de Carrasco".

"Estoy contento por el compromiso de mi equipo. Forján, jugando infiltrado, Dopi, jugando roto... Cuando te faltan ocho jugadores se te complican mucho las cosas, a nosotros y a cualquier equipo. Estamos entrenando con diez niños del filial, que los adoro, pero no es lo mismo... Hicimos un esfuerzo considerable para confeccionar esta plantilla y no estamos pudiendo disfrutar de ella", finalizó.