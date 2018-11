Fran Alcoy: "Los números hablan por sí solos de la Balona"

El entrenador del FC Talavera, Juan Francisco Alcoy [Fran Alcoy], se deshizo este viernes en elogios hacia la Real Balompédica, de la que dijo que por ella “hablan sus números”, que “defiende muy bien” y que le caracteriza “la velocidad de sus transiciones, su contragolpe”. El míster de los toledanos catalogó al albinegro como “un conjunto que compite muy bien” y un firme candidato a pelear” por ocupar una de las plazas que dan derecho a jugar la fase de ascenso.

“Para hablar de la Balompédica basta con atender a sus números, ellos te lo dicen todo”, valora el preparador del Talavera.

“Cuarto clasificado, no sé cuántas victorias consecutivas, en los últimos seis partidos no ha encajado un solo gol, diez porterías a cero, el equipo menos batido del fútbol nacional, una sola derrota y fue en el campo del líder... vaya un rival muy serio, que lleva una dinámica buena”, recalcó, aunque advirtió: “Si nosotros no cometemos errores, podemos ganar, yo estoy confiado en que va a ser así”.

“No hay que perder de vista que la Balona, además, tiene muchas virtudes en ataque”, agregó durante su comparecencia con los medios al ataque previa al encuentro.

“Es un equipo defensivamente muy similar a lo que vimos aquí cuando vino el San Fernando”, precisó. “Lo que pasa es que la Balona arriba y en las bandas es distinto, le caracteriza la velocidad, cuenta con futbolistas pequeños, rápidos y talentosos y su mayor virtud es el contraataque, de eso hay que cuidarse mucho, porque ante el Recre encajamos tres así”.

“Como además cuando nosotros tengamos la posesión se juntan muy bien, defienden muy bien, hay que mover el balón muy rápido y estar muy vivos porque ellos no te dejan respirar, te roban y salen al contragolpe y si tienen que jugar en posicional saben hacerlo muy bien, no solo saben defender y contragolpear”, continuó su reflexión.

El míster explica que tras la derrota frente al Recre (2-3) del pasado domingo sometió a su equipo a una terapia de grupo de la que sacó en conclusión que “no se hicieron las cosas bien y cuando no se hacen, llega la derrota”.

“Sabemos que hay que corregir errores, porque se puede cometer uno, pero no tres y también reforzar las cosas buenas y salir adelante”, insistió.

“Debemos sacar conclusiones de nuestra última derrota y estar más vivos y cuando hay que hacer una falta táctica hay que hacerla, no se puede pedir permiso”, defendió.

“Es importante tener eso ante un rival que te va a exigir en eso, te va a hacer correr hacia atrás porque su particularidad es ésa”, concluyó en referencia a la Balona. “Es el equipo de menos posesión tiene del grupo, pero no necesita el balón para ganar partidos, prefiere tener controlados los espacios y aprovecharlos”.