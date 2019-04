El entrenador de la Balona, Jordi Roger, se mostró convencido dee que su equipo no hubiera perdido en el Nuevo Colombino si el árbitro no hubiera pitado un penalti que consideró “dudoso”.

No negó que su futbolista dio al balón con la mano, pero matizó que “la pelota había salido antes de volver al campo”. “Creo que estábamos muy bien asentados y si no es por ese penalti, el Recre no nos habría ganado“, aseguró.

“El partido ha transcurrido como esperábamos, ellos con balón y nosotros esperando para salir a la contra, pero finalmente se han llevado los tres puntos“, explicó resignado.

“En la primera parte el Recre no nos ha creado ocasiones de gol. Hemos tenido muchas imprecisiones con el balón, pero en la segunda parte estuvimos mejor. No nos vinimos abajo con el penalti y hemos buscado el empate sin fortuna”, manifestó.

“Perdíamos el balón muy rápido cuando lo recuperábamos en la primera parte, nos faltaba ese primer pase de seguridad tras robar. En la segunda parte sí lo hemos hecho, pero nos hemos encontrado con el penalti”, detalló Roger, que subrayó la motivación de la Balona: “Veníamos de cuatro encuentros sin ganar y queríamos volver a hacerlo de la mejor manera posible. Somos jueces de la liga y no te puedes dejar nada para no perjudicar el trabajo de otros equipos”.

De todos modos, el preparador albinegro felicitó al Recreativo, “no sólo por la victoria, sino también por su trayectoria. Le veo muy bien y el fútbol que hace me encanta, porque siempre compite. No hay que quitarle méritos a un equipo que defiende así de bien“, apostilló.