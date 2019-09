Jordi Roger sostuvo que la Balona hizo méritos para haberse llevado el empate ante un gran rival como el Cartagena excepto por un fallo puntual que considera intolerable. "Se nos escapan otra vez puntos. Creo que ha sido un partido igualado que viene marcado por el error que tenemos en el gol, que nos penaliza muchísimo. Es un error infantil, un equipo profesional no se puede permitir el lujo de regalar ese gol", dijo.

El entrenador, dadas las bajas y la entidad del contrincante, no parecía descontento con el resto del encuentro. "Creo que en la primera parte, dentro de la igualdad, nosotros llevamos el peso en un partido sin ocasiones. Era un encuentro de empate y se llevaron los tres puntos, un equipo que es muy bueno, con la ley del mínimo esfuerzo, porque no arriesgaron casi nada".

Roger volvió a quejarse del tanto del Cartagena: "Para mí el gol es de alevines. Contra este equipo no puedes hacer eso, porque nos habían creado en la primera parte cero ocasiones. Hay falta de entendimiento entre Carrasco y Javi Montoya. Ese balón hay que enviarlo fuera. No hay más explicaciones. Viene de un despeje, que lo ponen a la espalda y cuando hay dudas, fuera".

El técnico relató sus escasas opciones por los lesionados: "Luis Alcalde lleva tres semanas parado. Lo teníamos en el banquillo pero él, Forján y Pito Camacho no están para jugar, están para veinte minutos y lo hemos tenido que poner 35 minutos. Pito Camacho está para diez. La parte positiva es que están entrando con el grupo y los tendremos bien a medida que pasen las semanas. No podemos esperar que estén al cien por cien ya, estarán dentro de un mes".

"Dentro de lo que he sacado pienso que es el mejor once. Nuestra idea no era jugar con cinco, era poner a Jordan por delante y otra opción era Tito por banda y Kaya por dentro, pero le está costando mucho entender el juego táctico y es normal, es gente muy joven. Pese a todo creo que el partido lo teníamos bien planteado. El único delantero que está bien es Dopi", argumentó.

Roger lamentó el estado de pesimismo que detecta en el entorno. "Seguimos quintos, empatados con el Marbella a un punto de la promoción y a dos del tercero, que la sensación aquí parece que esto sea un desastre y tenemos equipos con mucho más poderío, como el Córdoba o el UCAM, detrás. Nos ha ganado el Cartagena".

El preparador hizo también autocrítica: "Nos ha costado llegar a banda y centrar, ellos se defiende muy bien, con mucho orden y gente muy experta, pero es que es muy buen equipo que domina todo. Se han puesto por delante y saben jugar a eso. Nosotros lo hemos intentado más con el corazón que con la cabeza". Por último respondió a las quejas de Munúa sobre el estado del terreno de juego: "No es el Bernabéu pero los hay peores. Yo no fuí a Sanlúcar y me quejé. Nosotros trabajamos aquí y el balón rueda bien".