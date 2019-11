El entrenador de la Balona, Jordi Roger, manifestó, tras el empate entre el equipo linense y el Real Murcia (1-1), sentirse contento con el juego de los suyos: "El gol que encajamos sí lo debimos defender mejor, porque es en un córner y en una segunda jugada en la que hay dos futbolistas de ellos solos en el punto de penalti. Lo miraremos y lo corregiremos. Entramos bien en el partido y aún mejor tras el 1-0. Creo que la clave ha estado en ese 2-0 que cantábamos ya como gol de Forján. Pero bueno, luego ya se nos puso cuesta arriba con la expulsión de Dopi".

"Hay que analizarlo fríamente, fuimos a por los tres puntos. Tenemos que saber que el equipo ha competido muy bien y que cuando no sabes ganar hay que saber empatar y nos quedamos con un punto", dijo Roger, quien admitió que estaba previsto que el lesionado Jordan viera una tarjeta amarilla en el banquillo "pero no dos. No sé qué ha pasado, que le ha sacado dos del tirón".

Roger lamentó una vez más cómo las bajas se acumulan en la enfermería balona: "Intentaremos recuperar a Pito Camacho, es que ya no sé ni lo que decir de este tema".

Al técnico catalán le queda un regusto amargo de este empate ante los murcianos. "Quería ganar y el partido se nos había puesto para eso, pero hay un equipo enfrente que juega y con la expulsión se nos ha complicado todo. Me hubiera gustado ver qué hubiera pasado once contra once. Satisfecho no estoy. El Murcia se lleva el punto que vino a buscar aquí", reflexionó antes de advertir que el partido de Copa Federación del jueves "es como una final".