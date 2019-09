Jordi Roger se mostró "muy contento y satisfecho por el resultado, que al fin y al cabo es lo único que importa en el fútbol" y mostró sus ganas "de felicitar a los jugadores por el trabajo realizado durante los noventa minutos". "Trabajamos muy bien, con y sin balón, en un partido muy difícil delante de un equipo muy bueno, con jugadores contrastados en la categoría y algunos de superior categoría. Creo que fuimos dominadores, no les dejamos hacer ni una ocasión de gol. El trabajo realizado está dando sus frutos, los jugadores creen en lo que están haciendo y los marcadores acompañan", resumió el entrenador de la Balona.

Roger destacó la solidaridad de todo el equipo y bromeó cuando se le preguntó por Dopi: "Cuando se para le meto una guindilla en el culo para que vuelva a correr". "Al final este es nuestro secreto. Si no corremos todos, si no somos solidarios y trabajamos bien y el otro equipo cualitativamente es mejor, tiene más pegada, no haremos nada. Frente a eso solo vale el sacrificio, la solidaridad, la humildad, la ilusión y equipo, equipo y equipo. Este es un vestuario que ha venido con muchas ganas. La ilusión mueve montañas. Eso no lo podemos perder nunca, aunque haya partidos que perdamos o que salgan peor, porque con este compromiso todo es más fácil", prosiguió.

El preparador da más valor a la victoria por la entidad del adversario: "El Ucam siempre tiene equipos buenos, para acabar entre los cuatro primeros o para ser campeón. Se ha gastado más dinero que nosotros seguramente, pero creo que fuimos superiores de principio a fin". A continuación reconoció que el gol "ayudó mucho" a su equipo, "por supuesto, porque a partir de ahí nos sentimos cómodos, teniendo paciencia sobre todo en la primera parte, con balón, teniendo posesiones. En la segunda estuvimos más juntitos, esperando alguna transición, pero las ocasiones las tuvimos también nosotros. Somos justos vencedores".