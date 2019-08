El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, se mostró contento y destacó la disciplina de sus futbolistas tras la victoria de este sábado en la primera jornada liguera en Villarrobledo (0-2). "Hemos jugado con mucho orden. Creo que incluso podríamos haber sacado un resultado más amplio porque hemos tenido dos acciones de uno contra uno en la primera parte que se transformó en el 0-2 y otra que hubiera supuesto el 0-3", afirmó en primera instancia.

Roger no restó mérito alguno a la resistencia que opusieron los manchegos durante el choque: "En los diez últimos minutos, el Villarrobledo apretó y nuestro portero, Javi Montoya, tuvo que sacar dos manos. Si nos meten ahí el 1-2, con lo que quedaba, las hubiéramos pasado putas con la afición apretando".

Una victoria fuera de casa en la jornada inaugural del campeonato dibuja un panorama soñado y Roger es plenamente consciente de ello: "Empezar fuera de casa y ganar en Segunda B siempre es muy difícil. Nos da pie a seguir creciendo, a creer en lo que estamos haciendo. Tenemos 17 incorporaciones. Hoy jugaban dos jugadores respecto de la temporada anterior. Es un equipo en crecimiento. Iremos a más porque tenemos margen de mejora".

No obstante, advirtió el catalán esto no ha hecho más que empezar. "La semana que viene nos llega el UCAM, todo un equipazo. Iremos semana a semana. Ahora, a disfrutar de esta victoria. Cuando ganas, tienes que celebrarlo y disfrutarlo para cuando vengan mal dadas. A partir del martes, pensaremos en el UCAM", subrayó.

El preparador albinegro admitió que el duelo se puso de cara pronto para la Balona. Y que los goles llegaron en momentos de los denominados "psicológicos": "Si al minuto cinco vas ganando, eso da un plus de tranquilidad. Sabíamos que el Villarrobledo gusta de tener la posesión, pero al llegar el gol nos hemos encontrado más cómodos. Sabiendo que en cualquier robo podíamos encontrar espacios, como así ha sido, hasta meter el 0-2. Ha sido una lástima no irnos con el 0-2 cuando lo teníamos muy claro. El Villarrobledo no se ha venido abajo en ningún momento".

"Si metemos el balón en según que zonas del campo, debe haber un hombre nuestro para ocupar ese espacio. Sobre todo, en este tipo de campos más estrechos. En la segunda jugada ellos tenían tres hombres en medio del campo y teníamos que controlar esa segunda jugada. Hemos estado bien. Luego, nuestro delantero nos ha dado mucha vida, con mucho movimiento. Las hemos peleado todas", alabó Jordi Roger la entrega de sus jugadores sobre el césped del Barranco del Lobo.

"El resultado a favor nos ha beneficiado. El de ellos es un equipo que sabe mover el balón y tener paciencia. El 0-3 nos lo han anulado y luego otro que hemos fallado que hubiera sentenciado todo el encuentro. No hemos tenido ese acierto", concretó sobre alguna falta de acierto rematador que hubiera dejado un marcador más abultado.

Roger se animó a hablar sobre el juego de algunos de sus futbolistas a título individual. Y hasta de los rivales. "José Carlos ha sufrido, sobre todo, en la primera parte. Tienen muy buen centro. Lo habíamos hablado y trabajado. Hemos tapado bien a Nacho Huertas, uno de los mejores jugadores que tiene el Villarrobledo. En la primera parte hemos sufrido por esa banda y, en la segunda, lo hemos corregido bastante. Pablo García es una máquina. Es un pulmón. Me tiene el corazón robado. También él lo ha intentado. Bandaogo tiene que aprender tácticamente. Ha ido de menos a más".

Reveló que Manu Molina fue uno de los mejores: "Aparte de trabajar, siempre tiene el balón. Ya lo conocía del Espanyol y del Lleida. Esperemos que esté así todo el año".

El entrenador balono, por último, deseó lo mejor a su rival de este sábado: "El Villarrobledo debuta en la categoría. El presidente y el club están haciendo un esfuerzo titánico. Lo único que les puedo decir a la afición es que vengan y animen a su equipo todo el año. Ojalá se salven. Que disfruten de la categoría".