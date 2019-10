El entrenador de la Balona, Jordi Roger, lamentó el arranque de los suyos en un choque liguero frente al Recreativo Granada que finalizó con empate (1-1): "El partido se nos puso cuesta arriba muy pronto porque nos hicieron un gol a los 45 segundos y en la primera jugada. Y menos mal que marcamos rápido e igualamos. Hemos jugado a trompicones, aunque buscando a Koroma en banda hasta el punto de que cambiaron al lateral en el descanso porque por ahí sí estábamos haciendo daño con él y Tomás".

El técnico sí insistió en que el equipo de La Línea buscó la victoria, aunque sin el fruto deseado. "En la segunda parte quisimos llevar el balón a los puntas pero nada, más de lo mismo. La verdad es que no hemos sabido alternar el juego de posición con el directo. Nos faltó enlazar en el centro del campo y ahí la tendencia es mandar los balones a los delanteros o para ellos o para segunda jugada y, encima, en la segunda jugada tampoco estuvimos bien. Nos faltaba esa chispa o intensidad", dijo un tanto cariacontecido.

Roger deslizó que el partido de Copa Federación, disputado por la Balompédica el pasado jueves en San Fernando, pasó factura a sus jugadores: "Veníamos de hacer un gran esfuerzo y creo que eso lo notaron en las piernas algunos futbolistas. Estoy triste porque tenía en la cabeza ganar, que hace tiempo que no lo hacemos. Nos hubiéramos metido arriba del todo, pero bueno, habrá otras ocasiones".

El técnico catalán piensa que en San Fernando se encontró con un partido intenso jugado en un campo muy duro. "Todo suma. La Copa es una eliminatoria muy bonita y fuimos con todo, pero estuvimos espesos ante el Recreativo Granada".

"Los que no lo han hecho bien no tienen culpa porque con lo que hay no nos podemos estar quejando ya que así no avanzamos. Hay que tirar para adelante, recuperar bien a los jugadores y volverán de estar sancionados Álvaro y Carrasco. No hemos competido mal. Si hacemos un gol más nuestras caras serían muy diferentes".