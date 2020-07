Jordan Sánchez y la Real Balompédica Linense han separado sus caminos este lunes. Cuando todos los indicios apuntan a que el lateral derecho podía tener sitio en la próxima plantilla, el futbolista se ha despedido públicamente del entorno de la Balona, dando así por zanjado el debate.

"Es una pena que tengamos que despedirnos así, tanto en lo deportivo, que se paró bruscamente por la situación sanitaria y que nos frenó en esa pelea por intentar alcanzar el play-off, como la manera tan fría de decir adiós a todas las personas con las que he compartido el día a día en luchar por este proyecto tan ambicioso", comienza la carta que Jordan Sánchez ha compartido en las redes sociales.

"Quiero agradecer a Jordi Roger su llamada para que viniera a formar parte de esta gran plantilla. Me has apretado desde el primer día y te lo agradecí el día que nos despedimos", dice el jugador en referencia al técnico catalán, con el que la Balona empezó la pasada andadura tras su destitución después de la derrota ante el Córdoba en el Municipal.

"La Balona es lo que es por su afición"

"Gracias también a Antonio Calderón, Carlos Guerra, Ezequiel, Julio, Pepe El Masa, Carlos, Pipi, Jorge, Gori, Paco, Calmante...", prosigue entre nombres. "Mención especial a nuestro preparador físico Jesús (Estrada), profesional y buena persona mires por donde lo mires. Todo el trabajo que nos has pasado desde que se paralizó la temporada hasta hace pocos días no tiene precio. Eres un currante. Espero que te valoren como te mereces", destaca.

"Agradecido también a la directiva encabezada por Raffaele Pandalone por apostar por mí en este proyecto", añade antes de referirse a la hincha albinegra: "A la afición... Sabéis de sobra que la Real Balompédica Linense es lo que es por vosotros. Os dejáis el alma y la voz en cada partido, recorréis cientos de kilómetros para que el equipo no esté solo allá donde vaya. Y por supuesto, gracias por el trato y el cariño que me habéis dado... Lo he sentido en todo momento".

Jordan ha dedicado también unas palabras a la caseta: "Por último y más importante. No tenéis ni idea del vestuario que había este año. Para no soltar más chapa, porque ellos ya saben lo que éramos, solo os voy a decir que había carácter, solidaridad, ambición, compromiso, amistad, humor... (alguno se podría haber ganado la vida con esto último", acaba en tono de broma. "Gracias de corazón por todo".

El gallego se marcha tras haber disputado 24 de las 28 jornadas del campeonato marcado por la crisis del Covid-19. En cuanto a la planificación de la plantilla, la Balona renovó en esa demarcación a Sergio Rodríguez y ha fichado al hondureño Bryan Barrios. Ambos pueden desenvolverse también como defensas centrales.