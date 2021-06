Los derechos de televisión dividen a los clubes de Primera RFEF

La cesión de los derechos de televisión divide a los clubes que la temporada próxima militarán en la Primera RFEF, entre los que se encuentran Algeciras Club de Fútbol y Real Balompédica Linense. Al menos siete de esas entidades son contrarios a entregar esos derechos a la Federación Española, que en el documento que hizo llegar a las directivas no hace referencia expresa alguna a las cantidades, aunque sí de un periodo “máximo de duración de cinco años”.

El presidente de la Española, Luis Rubiales, habló en su comparecencia ante los presidentes de la categoría de nuevo cuño de "hasta 300.000 euros" por entidad, una cifra que, al día de hoy, la mayor parte de los dirigentes considera casi utópica.

El deseo del máximo responsable de la Federación es repetir, con las consabidas diferencias económicas, el modelo de la LaLiga. Es decir, se subasta la competición y se reparte el beneficio a los clubes de acuerdo a determinados criterios -audiencia, generación de publicidad, clasificación...- Pero esa iniciativa ha sembrado la desconfianza entre algunos de los participantes, entre ellos, los filiales de equipos de Primera división, que entiende que incluso podrían incurrir en un problema de duplicidad, al entregar dos veces un mismo producto a diferentes plataformas.

Luis de la Cruz explica en el diario As: “En la primera reunión informativa previa al 3 de junio, Rubiales llegó a hablar de 300.000 euros por equipo, pero no confirmó estas cifras en la propuesta final. En el documento remitido a los clubes para la cesión de derechos no hay ninguna referencia a las cantidades, aunque sí se menciona el periodo de duración del contrato al hablar de un máximo de cinco años”.

“Estas incertidumbres, en especial la de los ingresos, tiene paralizados a muchos clubes modestos de la categoría al no poder cuantificar sus presupuestos, a la vez que es uno de los motivos por lo que otros clubes ven con bastantes reticencias este nuevo modelo”, añade.

“Otro es la existencia de contratos previos con otros operadores diferentes a los que maneja la RFEF y no entrarían en la hipotética subasta de derechos para televisar la nueva categoría. La pasada temporada Segunda B fue una mezcla de televisiones autonómicas, canales propios, Youtube y la plataforma Footters, que fue la que emitió el playoff de ascenso a Segunda”, recuerda.

“Así, ya hay un importante número de clubes, y varios muy potentes, contrarios a este modelo que decidieron no firmar el documento que les presentó el pasado tres de junio Rubiales. Existen, al menos, siete equipos que han dicho ‘no’ a la cesión de los derechos de televisión a la federación, lo que bloquea la iniciativa. Cinco de ellos son clubes que militan en Primera cuyos filiales jugarán en Primera RFEF: Real Madrid, Barcelona, Celta, Sevilla y Betis. Los otros dos son el Deportivo, que no tiene vendidos sus derechos a ningún operador, y el Racing de Ferrol, que los tiene con la televisión autonómica (TVG)”, detalla.

“De momento quedan todavía muchas incógnitas por resolver antes del arranque de la Primera RFEF, para la que, a 22 de junio, todavía no hay ni calendario ni siquiera una fecha oficial para el inicio de la competición”, finaliza.