Fran Morante, chico para todo

Fran Morante es poco menos que el arma secreta de la Real Balompédica. El zaguero cordobés es el segundo máximo realizador en liga de los albinegros con seis dianas. Lleva siete en la temporada, las mismas, sin ir más lejos, que el exbalono Francis Ferrón en el San Fernando. Es el central con mayor número de dianas de toda la Primera RFEF. El viernes dos goles suyos ayudaron a los albinegros a tumbar al Linares (5-2) y dar un paso de gigante hacia la salvación. “Lo importante es la victoria” destaca el central, que se brinda a renovar... pero que deja claro que prefiere esperar a que la permanencia sea un hecho.

Fran Morante lleva anotados seis goles en Liga y uno en Copa Federación (ante el Córdoba) en la presente temporada. Curiosamente todos en el estadio Municipal de La Línea. Los dos últimos el viernes, frente a su último exquipo, el Linares Deportivo, al que asestó un golpe letal para sus pretensiones de disputar el play-off de ascenso. Su celebración no gustó a algunos aficionados azulinos, que parecen no entender que ahora se debe al club que le paga.

Para que la aportación anotadora de futbolista balono pueda ser valorada en su justa media, vaya una comparación: lleva exactamente los mismos goles (seis en Liga y uno en Copa, solo que en su caso del Rey) que el algecireño Francis Ferrón. Y a nadie escapa que el exbalono -que aún debe disputar su encuentro con el San Fernando de la jornada 36 frente al Algeciras CF- es uno de los atacantes más cotizados de la tercera categoría del escalafón nacional.

De acuerdo a los datos que ofrece el estadista Pedro González el cinco de la centenaria escuadra linense no solo es el central con más goles de toda la Primera RFEF, sino también el único que ha firmado dos dobletes: el de la jornada que aún está en curso y el del rotundo triunfo de su equipo sobre el Albacete (4-1) de la duodécima jornada, que entonces explicó que era el primero de su carrera.

El futbolista, lejos de darse importancia, entiende que lo importante del Balona-Linares no fue su aportación “sino la victoria y el ambiente” que se vivió en el Municipal, que permitieron a los de casa lograr tres puntos “vitales”. “Hicimos un pedazo de partido ante un buen equipo”, reivindica.

El defensa insta a mantener la calma “y no perder la cabeza” porque, a pesar de tan valiosa victoria “el objetivo no se ha conseguido”.

“A título individual siempre he dicho que cuando pueda aportar en la faceta ofensiva voy a intentarlo y esta vez se dio así, ante mi ex equipo... y he visto que me han puesto algunas cosas por las redes sociales”, desliza. “Yo le tengo todo el respeto del mundo a mis excompañeros y al Linares, que ojalá se meta en play-off, pero creo que con lo que nosotros nos estábamos jugando y ante nuestra afición había que celebrar los goles”.

“Se ve que hay gente que se ha molestado, pero son momentos de mucha tensión, estaba ante mi afición y me salió así”, defendió.

Con respecto a su continuidad en la entidad, responde: “No tengo problema en sentarme con el club a hablar, pero ahora mismo mi cabeza está centrada en lograr el objetivo, porque ni para el equipo ni para mí es lo mismo quedarte o irte si lo haces con la satisfacción de haber logrado la salvación que con un descenso a la espalda”