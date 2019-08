El entrenador del Villarrobledo CF, el exbalono Jesús Castellanos, reflexionó al final de la derrota de su equipo este sábado frente a la Real Balompédica Linense (0-2) que en el fútbol hay detalles que marcan las diferencias: "Hemos competido de tú a tú con la Balona, pero son un buen equipo de la categoría con jugadores que tienen experiencia. Y al final es lo que digo, la contundencia en las áreas marcó el partido".

El técnico de los manchegos es consciente de que sus futbolistas, recién ascendidos, tienen aún muchas cosas que mejorar. "El partido estuvo igualado, pero no hemos estado acertados de cara a puerta y ellos sí. Esta categoría exige eso. No puedo reprochar nada a mis jugadores porque han luchado hasta el final. Si no nos ponemos a la altura esto volverá a pasar", afirmó el preparador.

Castellanos no ahorró elogios para el juego de los de Jordi Roger: "Han hecho dos buenos goles y nos han metido en muchas dificultades. Cada vez que nos llegaban, centraban. Nosotros fuimos capaces de crear ocasiones de peligro también, pero sin la contundencia de ellos. Tenemos que seguir trabajando porque, al final, el que perdona lo acaba pagando".

"Lo importante es que de las cosas que te vayan pasando vayas aprendiendo. Parece que a veces, si no pasan las cosas, no se les presta la misma atención que cuando se advierten", dijo Castellanos antes de añadir que sus jugadores deben centrarse ya en el partido que les espera en la segunda jornada en el Municipal de Marbella.

El preparador manchego reconoció que le faltan cuatro o cinco jugadores para tener mayores alternativas de juego. "Encontraremos las soluciones para que nuestra gente pueda competir lo antes posible", finalizó el exbalono.