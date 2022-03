Balona, ¿y si...?

Sin miedo a nada. Desposeída de los complejos que venían acompañándola. La Real Balompédica acude este sábado (19:00, tras un breve paréntesis de nuevo en directo por Footters) al Alfredo Di Stéfano para enfrentarse al Real Madrid Castilla y lo hace con su autoestima revalorizada tras la victoria de hace una semana en Castellón. Ciento cincuenta linenses acompañan al equipo de Alberto Monteagudo, que exige a los suyos que vuelvan a rendir como en Castalia. Kania, Serge Leuko, Álex García y Manu Toledano se quedan fuera de la lista de 20 convocados, a la que regresan Borja López y Chironi. En el once, visto el rendimiento del último desplazamiento, no se esperan cambios.

Un triunfo ha volteado la situación anímica de la Balona y de su entorno. Del pesimismo y el miedo a caer en las cloacas de la clasificación se ha pasado como por arte de magia al “y si...” Así es este equipo. Así es su afición. Y así son los medios de comunicación que la arropan. Y no queda otra que quererlos y entenderlos. O como poco, aceptarlos.

Los albinegros afrontan este sábado uno de esos partidos especiales. Por lo que supone acudir al campo en el que el Real Madrid celebró en 2020, en plena pandemia, el que hasta ahora ha sido su último título de liga. Porque hace 53 años desde que la histórica Balona no rinde visita al filial blanco (entonces Plus Ultra). Y porque un segundo triunfo consecutivo como visitante no es que se tradujera en la permanencia, entre otras cosas porque los partidos aplazados de los rivales se han constituido en un arma de doble filo. Pero casi.

Ficha técnica Real Madrid Castilla: Toni Fuidias; Sergio Santos, Mario Gila, Pablo Ramón, Miguel Gutiérrez, Mario Martín, Carlos Dotor, Sergio Arribas; Theo (David González), Juan Miguel Latasa y Peter Federico Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Fran Morante, Jesús Muñoz, Víctor Mena; Nico Delmonte, Sergi Monteverde, Dorrio, Antoñito, Leandro y Gerard Oliva. Árbitro: Albert Ávalos Martos, de Igualada (Barcelona). Ha dirigidos dos partidos a la Balona, con un balance de una derrota (en 2008 en Puertollano) y un triunfo (la pasada temporada en su visita al Marino). A los madridistas les arbitró dos veces en la andadura 2014-15, ambas a domicilio. El Castilla sumó un empate y una derrota. Hora: 19:00 (Encuentro de la Jornada 29 del grupo II de la Primera RFEF. En directo por Footters). Estadio: Alfredo Di Stéfano, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en Valdebebas. Antecedentes: La Balompédica ha visitado seis veces al filial del Real Madrid (entonces denominado Plus Ultra), cuatro en Liga, una en fase de ascenso a Segunda y otra en Copa. Los albinegros solo han sumado un empate (1954) en esos viajes.

Tan diferente es este duelo que 150 linenses han emprendido desde este mismo viernes el viaje para disfrutar del fin de semana en la capital de España con la esperanza de ver a su Balona ganar a domicilio por primera vez en su centenaria historia al segundo equipo del Real Madrid.

La expedición albinegra partirá muy temprano este sábado desde La Línea para continuar el desplazamiento en AVE y regresar en autobús al término de la contienda. Entre los convocados son novedad Borja López, una vez cumplida su sanción, y Gabriel Chironi, que fue anunciado la pasada semana pero que finalmente no viajó a Castellón. También están Alhassan Koroma, que esta vez de ha librado de ir convocado con Sierra Leona y el linense Loren, que pasó pronto página a los problemas físicos que obligaron a relevarle en Castalia.

Sigue en el dique seco Serge Leuko y esta vez el técnico tendrá que prescindir del tercer portero, Mateusz Kania. Se quedan también en casa Manu Toledano y Álex García, afectado este último por un importante gripazo durante toda la semana.

En el once, salvo que el entrenador sorprenda con algún as bajo la manga, los mismos que iniciaron hace una semana el partido que los balonos esperan que haya marcado el punto de inflexión después de romper con un sinfín de estadísticas negativas.

“Estoy contento porque desde que he llegado hemos tenido opciones de ganar en todos los partidos, no me vale ahora ir a Valdebebas y dar menos nivel que en Castellón porque ya sé cómo es este equipo fuera de casa y no me conformo con menos”, comentó Alberto Monteagudo en su comparecencia ante los medios. “Fuera de casa podemos ganar en cualquier lado”.

“Me gusta que mi equipo juegue bien al fútbol, pero también me gusta la gente intensa, no entiendo otra cosa que no sea entrenar bien y que juegues bien”, reflexionó, “Todo el mundo quiere, el que no juega quiere hacerlo, el que juega busca aguantar su puesto y los jugadores creo que quieren vivir tranquilos y para ello hay que ganar en Madrid”.

Sobre el rival comentó: “Peter, Marvin, Latasa.. es un muy buen equipo que ha tenido momentos malos y que el partido en Sabadell le ha dado mucha vida, en casa son muy solventes y hay que ir con las ideas muy claras porque es un filial pero son elegidos”.