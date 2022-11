La Balona, a recuperar la sonrisa

La Real Balompédica regresa este domingo (12:00) al Municipal de La Línea en busca de su segundo triunfo en casa, esta vez sobre el Racing de Ferrol, que le permita aspirar a salir de los molestos puestos de descenso del grupo I de la Primera Federación. Los balonos recuperan a Omar Perdomo, pero no pueden contar con los hermanos Alhassan y Alu Koroma, que tras jugar este sábado con Sierra Leona un amistoso no aterrizarán en Málaga hasta última hora del día. Rafa Escobar ensayó el jueves en un amistoso con un nueve puro, lo que invita a pensar que alterará el sistema que ha venido empleando desde su desembarco en el banquillo. El preparador ni confirma ni desmiente.

La Balona, condicionada por sus estériles primeras ocho jornadas de liga, precisa volver a la senda del triunfo, de la que se desvió en su último duelo liguero, hace ya dos semanas, en Linarejos. Los albinegros (que esta vez al menos tendrán la ventaja de no vestir de amarillo) reciben a un rival súper cualificado pero en crisis, aspecto este último que tampoco tiene necesariamente que ser positivo para los intereses de los albinegros, porque el Racing de Ferrol tiene muchos argumentos y llegará especialmente motivado.

Ficha técnica Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Fran Morante, Jesús Muñoz, Connor Ruane; Borja López, Antonio Romero; Toni García, Álex Guti; Yassin Fekir y Gerard Oliva (Nacho Heras). Racing de Ferrol: Gazzaniga; Aitor Pascual, Quique Fornos (Bourdal), David Castro, Brais Martínez; Fran Manzanara, Bernal; Carlos Vicente, Álex López, Heber Pena y Manu Justo. Árbitro: Fernando Bueno Prieto (Madrid). Ha arbitrado en cinco ocasiones a la Balompédica, que tiene con él un balance de un triunfo, tres empates y una derrota. Hora: 12:00 (Encuentro de la duodécima jornada del grupo I de la Primera Federación. En directo por la plataforma de pago InSports TV). Estadio: Municipal de La Línea. Antecedentes: La de este domingo es la primera visita del Racing de Ferrol a La Línea.

De todas formas no es momento de que la Balona ande fijarse en los enemigos, sino de que siga ahondando en las virtudes propias, que tras el cambio de técnico le ha dado para consumar dos victorias en tres retos. Y con eso mantener el matrimonio con una afición que estaba aletargada, que parece haber sufrido una catarsis y está decidida a convertirse en un pilar para sacar al equipo de la delicada situación clasificatoria en la que se encuentra.

Los balonos se han ejercitado con normalidad estas dos semanas y el jueves disputaron un intenso partido de entrenamiento con el tercer clasificado de la liga sueca, el Hammarby (1-1), en el que Escobar formó, en los dos tiempos, con un centrodelantero, lo que contrasta con lo que ha venido haciendo en sus duelos precedentes, estos de competición.

Este hecho se une a la ausencia de Alhassan Koroma, que este sábado jugó con la selección de Sierra Leona y que venía desempeñando el papel de falso nueve. Todo ello suma y permite vaticinar que el míster tirará bien de Gerard Oliva bien de Nacho Heras, para desempeñar el papel de referente arriba. No deja de ser una opción, porque también podría jugar Yassin Fekir en ese puesto.

El técnico cuenta con 21 futbolistas, todos ellos de la primera plantilla. Entre los mismos se encuentra después de un mes Omar Perdomo, recuperado de su lesión. El cuerpo técnico y los médicos le han mantenido entre algodones hasta última hora, lo que invita a pensar que no estará en el once y que será el as que se guarde en el banquillo para posibles revulsivos.

Escobar entiende que el parón liguero ha “venido bien” a su plantilla, porque el grupo “ha ido profundizando en conceptos” al tiempo que él ha podido “conocer más a fondo” a la plantilla. El míster también hizo una valoración “muy positiva” del amistoso del jueves en La Quinta Golf.

“Queremos seguir con nuestra buena dinámica, volver a ganar otra vez ante nuestra afición, mantener nuestra intensidad y refrendar todo lo que estamos intentando mejorar con buenos marcadores”, agrega el míster.

Con respecto al Racing de Ferrol dice: “Es un equipo dominador, que quiere el balón y que tiene mucha personalidad”, al tiempo que destaca a Héber Pena y Carlos Vicente “que son dos puñales por banda”.

“Que haya perdido tres partidos consecutivos es una mera anécdota”, abunda. “Querrán salir de esa situación lo antes posible”.