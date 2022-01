La Balona y 300 de los suyos encienden 2022

La Real Balompédica Linense estrena 2022 en Sevilla, en la misma ciudad en la que consiguió su único triunfo como visitante de la temporada, el pasado 19 de noviembre. Este domingo (12:00, en directo por Footters) para visitar a un Sevilla Atlético que a pesar de estar en plaza de descenso no pierde en casa desde la octava jornada. Unos 300 linenses han adquirido localidades para presenciar el duelo en el Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. Los albinegros guardan su convocatoria de la que solo se sabe que no están Chironi, Koroma y los ya descartados Jáuregui y Lavela. Las limitaciones son tantas que se desplazan dos jugadores del filial, Andrés y Álex.

Último desplazamiento de la primera vuelta para una Balona que alcanzó antes del parón navideño los 28 puntos que se había marcado como objetivo, pero que no se da por satisfecha. Los balonos, como consecuencia de los aplazamientos por Covid (Alcoyano-Castellón y Sanluqueño-Atlético Baleares) ya saben que con un empate acabarían la jornada en puestos de play-off, algo que podría suceder también con una derrota siempre y cuando el Barça B no derrote al Betis Deportivo.

Prueba de que la buena marcha del equipo de La Línea empieza a calar -poco a poco, muy poco a poco- entre su hinchada es que alrededor de 300 linenses han adquirido entradas para presenciar in situ este choque. Muchos más de los que acudieron en la última jornada del curso pasado, cuando los franjirrojos lograron el ascenso a la Primera RFEF en una sonrojante última jornada en la que los linenses perdieron 3-1 sin apenas oponer resistencia.

Ficha técnica Sevilla Atlético: Adrián González, Aspar, Juanmi, Kike Salas, Juan María: Lulo, Xavi Sintes, Capi, Zarzana, Luis Vacas y Santiesteban. Real Balompédica: Nacho Miras; Loren, Borja López, Jesús Muñoz, Víctor Mena; Coulibaly (Bandaogo), Masllorens, Dorrio, Antoñito; Leandro (Iván Martín) y Gerard Oliva. Árbitro: Manuel García Gómez (Badajoz). Ha juzgado a la Balona en cuatro ocasiones, que con él acredita un balance de un triunfo y tres empates. Los sevillistas han perdido las dos veces que han cruzado su camino con este colegiado. Hora: 12:00 (jornada 18 del grupo II de Primera RFEF. En directo por Footters). Estadio: Jesús Navas, de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros del Sevilla FC. Antecedentes: La Balona ha visitado 24 veces al filial sevillista en Segunda B, Tercera y Copa. El balance es de tres victorias albinegras (la última en febrero de 2014), diez empates y once triunfos locales.

En lo que se refiere a la convocatoria de la Balona la única certeza es que no se sabe gran cosa. Los albinegros no han dado a conocer su convocatoria y además guardan un celoso silencio en torno al estado e identidad de unos tocados que el entrenador, Antonio Ruiz Romerito, dijo en rueda de prensa que existen, pero no ofreció más detalles. Y el último entrenamiento de la semana se desarrolló a puerta cerrada. Eso sí, la plantilla está tan diezmada que acompañan al primer equipo dos chavales del filial, los del de Algeciras, el centrocampista Andrés García y el delantero Álex García.

De lo poquísimo que ha trascendido es que en el apartado positivo son altas los recién contratados Nico Delmonte, el meta Alberto Varo y el linense Manu Toledano, aunque de éste ya advirtió el míster que si entraba en la convocatoria era en el plano testimonial, porque aún no está en condiciones físicas de jugar. Finalmente la Balompédica no ha logrado inscribir a Serge Leuko, que no dispone de toda su documentación.

Es cierta la ausencia de Gabriel Chironi, que no podrá disfrutar de su recién estrenada paternidad porque está sancionado. Tampoco estará a disposición del míster Alhassan Koroma, que el martes debuta con Sierra Leona en la Copa de África. A esos nombres se une el de Nacho Jáuregui, que dejó la plantilla el pasado día 30, y de la primera baja del mercado, la de Dani Lavela (Juventud de Torremolinos).

A partir de ahí todo entra en el campo de la especulación. El club trabaja en la salida de Óscar Arroyo y Fito Miranda. La lógica (sin certeza) indica que es poco probable que arriesgue a alinear a dos jugadores que prácticamente no han jugado y que en caso de caer lesionado podrían negarse a abandonar el vestuario. Todo este movimiento deja muchísimas dudas en torno al posible once inicial.

Romerito subraya que el su equipo se enfrenta al primer filial “de unas de las canteras más fuertes. Aunque el primer equipo se lleve a alguno de sus jugadores, no baja el nivel”.

“Ha ido mejorando a excepción del partido en Linares”, recordó. “Va a tener bajas, como nosotros, pero somos once contra once y es un partido importante porque podríamos dar un paso importante si somos capaces de sacar los tres puntos”.