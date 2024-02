La Balona ha encajado goles de córner en sus cuatro partidos en casa de 2024

La Real Balompédica Linense ha encajado un gol en acciones que nacieron en un córner en todos y cada uno de los cuatro últimos partidos que ha disputado en el Ciudad de La Línea (o lo que es lo mismo en todos los que ha escenificado en ese escenario en 2024), con diferentes consecuencias para su balance de puntos. Los albinegros, que llegaron a ser un ejemplo en el apartado defensivo a mediado de la primera vuelta solo han dejado su marco a cero en una oportunidad -en Águilas- en los últimos siete compromisos. De las once dianas que han recibido en ese periodo, solo cuatro (tres de ellas en el mismo partido) han llegado en acciones dinámicas. Las siete restantes, a balón parado.

La Balona tiene el dudoso honor de ser, con once dianas, el equipo más batido del grupo IV de la Segunda Federación en las últimas siete jornadas, las que siguen a la última vez que encadenó dos porterías a cero (en sus victorias en El Palo y sobre el Orihuela). Es también el penúltimo en ese apartado en lo que va de 2024, solo por delante de El Palo.

Los linenses tienen un grave problema con las acciones a balón parado, pero muy especialmente a la hora de defender los saques de esquina. No es una opinión, lo dice a las claras la estadística. Y a la vista de cómo lo trabajan durante la semana, se antoja que es más una cuestión de implicación y concentración de los propios jugadores que del laboratorio previo.

Los números dicen que en todos los partidos que han jugado en casa desde que comenzó el presente año han recibido un tanto en acciones que nacieron de córner. De esa suerte se gestó el 0-1 del Antoniano (Pedro Melli, 14'), el único gol de La Unión Atlético (Mario Sánchez cuando aún no se había cumplido el primer minuto de juego), el primero de los cuatro tantos del Yeclano (0-1, Serpeta, de cabeza en la frontal del área pequeña, tras un córner ensayado, 27') y, en la última jornada, el que permitió al CD Manchego llevarse un punto (Milan Hilderink, 75').

Además, en esos últimos siete partidos, los que entrena Baldomero Hermoso Mere han recibido dos goles de penalti (en Cartagena y en Sevilla, frente al Betis Deportivo) y uno de golpe franco directo (en Cartagena) lo que se traduce en que siete de los últimos once tantos han llegado en acciones a balón parado.

De los cuatro restantes tres los hizo el Yeclano en su victoria en La Línea (1-4) y el otro, el Atlético Antoniano, tras una pérdida en el centro del campo.

Esta fragilidad en la labor defensiva de los saques de esquina mereció el domingo el análisis del entrenador en su comparecencia en rueda de prensa.

“Se lo he dicho a los jugadores, me voy cabreado conmigo mismo, no es normal que encajemos tantos goles a balón parado”, asumió Mere. “Le dedicamos mucho tiempo, analizamos mucho a los rivales para que continuamente, sobre todo como locales, encajemos goles en saques de esquina”.

“Puede que ahora estemos jugando con un equipo un poquito más bajo de lo que era usual en la primera vuelta y eso lógicamente te debilita, te hace más vulnerable en esa situación, pero incluso así son demasiados goles”, abundó.

“Es que le damos muchas vueltas y eso no es normal, porque nos lleva a estar siempre remando contra corriente”, recalcó. “No puede ser que te hagan un gol prácticamente en la única ocasión que tiene el rival”.